حسن الرداد يستذكر والده بصورة طفولية نادرة ورسالة مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - استذكر الممثل المصري حسن الرداد والده الراحل نبيل الرداد، ناشراً صورة نادرة من طفولته ظهر فيها في حضنه، في الذكرى الحادية والعشرين لوفاته.



وكتب الرداد عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي :"الذكرى الواحد وعشرين لوفاة والدي الأستاذ نبيل الرداد، الرجل الذي علّمني المبادئ والقيم، وعلّمني معنى الرجولة واحترام الكلمة."

وأضاف بحنين ظاهر:"كان رجلًا صادقًا وأمينًا، وبالبلدي "يقول الحق ولو على رقبته ومايخافش من أي بني آدم على وش الأرض، افتقدك يا أبويا".

واختتم الرداد رسالته بالدعاء لوالده الراحل، قائلاً :"اللهم ارحمه واغفر له وتغمّده برحمتك وأدخله فسيح جناتك. برجاء الدعاء للسيد نبيل الرداد".

وتفاعل الجمهور وعدد من النجوم مع منشور الرداد، معبّرين عن دعمهم ومواساتهم، ومترحمين على والده الذي ترك أثراً كبيرًا في حياته، سواء على المستوى الشخصي أو الفني.



