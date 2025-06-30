عايدة رياض برسالة لـ د.هراتش في مهرجان الزمن الجميل وماذا عن آخر لقاء مع عادل إمام؟

ميرنا وليد - بيروت - بخطوة لافتة ومميزة، كُرّمت الممثلة المصرية عايدة رياض في مهرجان الزمن الجميل لمؤسسه الدكتور هراتش ساغبازاريان، هذا المهرجان الذي أعاد بنا الى زمن الإبداع الفني وأعطى صورة مميزة عن وطننا لبنان.



موقع "الفن" تواجد في المهرجان التكريمي، وقد أجرينا مقابلة شيّقة مع عايدة رياض تحدثنا فيها بداية عن المناسبة ورسالتها للدكتور هراتش، كما استذكرنا فيلم "اللعب مع الكبار" الذي خاضت بطولته الى جانب الممثل المصري عادل إمام، وتطرقنا بحديثنا عن الممثلة المصرية إلهام شاهين.

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