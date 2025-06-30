- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية مايا نعمة الجمهور مجموعة صور عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، كشفت من خلاله عن تعرضها وإبنتها لوسي احتدث خطير، وأقلقت الجمهور بظهورها بضمادات طبية على رجلها ورجل إبنتها أيضاً.
وأكدت مايا نعمة في التعليق أنه تم نقلها هي وإبنتها إلى غرفة الطوارئ الأمس الأحدودخلتا المستشفى دون ذكر تفاصيل الحادث.
وعلقت مايا على المنشور مطمئنة الجمهور لحالتهما الآن، وكتبت: "من أسبوع كنا بغرفة الطوارئ بسبب إصبع لوسي... ومبارح (الأحد) رجعنا دخلنا أنا ويّا بنفس الوقت عالمستشفى. إن شاء الله ما بقى يصير معنا شي... والحمد لله على كل شي".
كانت هذه تفاصيل خبر مايا نعمة وإبنتها تتعرضان لحادث خطير.. وهذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.