نوال الزغبي توجه رسالة لشيرين عبد الوهاب

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي رسالة للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بعد حفلها ضمن فعاليات مهرجان موازين في المغرب.



وكتبت الزغبي على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"سلامة قلبك، كنت حاسة فيكي قدّيش مشتاقة للمسرح ولجمهورك الكبير وقدّيش كنت تعبانة نفسيا وجسديا ومع هيك جمهورك بيحبك ورح يضل حدّك ودايما بقول صوت لن يتكرر … كلنا منحبك وحدّك".

وكانت قد عادت شيرين عبد الوهاب إلى المغرب بعد غياب تسع سنوات، لتُحيي مساء السبت حفل ختام مهرجان "موازين .. إيقاعات العالم" في دورته العشرين، على مسرح النهضة بالرباط، وسط حضور جماهيري كبير وتحت قيادة المايسترو مدحت خميس.

بدأت شيرين حفلها بلحظة مؤثرة، إذ ظهرت على المسرح وهي تبكي، مخاطبة جمهورها المغربي بكلمات عاطفية قائلة :"وحشتوني"، إلا أن الحفل شهد جدلاً بعد أن افتتحت فقرتها الغنائية بميدلي مصحوباً بتقنية "البلاي باك"، ما دفع الحضور إلى الهتاف مطالبين بالغناء المباشر "صوتك.. صوتك!"، ولم تستغرق عبد الوهاب وقتاً طويلاً حتى استجابت لمطالب الجمهور، وقدمت عدداً من أشهر أغانيها بصوتها منها "أنا مش بتاعة الكلام ده"، و"آه يا ليل"، و"على بالي".

هذا الموقف أثار تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الجمهور بين منتقد لاعتمادها على "البلاي باك" في البداية، وبين مؤيد يُشيد بمهنيتها واستجابتها السريعة لجمهورها.

وفي الوقت الراهن، يترقب الجمهور رداً رسمياً من عبد الوهاب لتوضيح موقفها بشأن جدل استخدام تقنية "البلاي باك" خلال الحفل بعد إنتشار تقارير مغادرة عدد من الحاضرين الحفل بعد فترة قصيرة من انطلاقه.