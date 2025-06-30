ميرنا وليد - بيروت - شاركت خبيرة التجميل اللبنانية زينب سبيتي المعروفة بإسم "زازيتا" الجمهور صورة برقة الفنان السوري هادي أسود، وهو يحتضنها ويقفان أمام المرآة، وتركت عليها تعليق: "عزيز روحي"، وكأنه إعلان لعلاقتهما.
وزينب سبيتي كانت قد شاركت هادي أسود بطولة فيديو كليبه "أختار الحب"، وبدت علامات الحب بينهما واضحة.
و"أختار الحب" من تأليف بركات، من ألحان نادر وتوزيع غيث شادو.
وتقول كلمات الأغنيةالرومانسية: "اختار الحب. يعني اختارك
يعني احبك حتى بنارك
يعني اكليبي ايضل دارك
يعني بكلشي انضل نتشارك
شريك عمري و اختياري
الاحب منه حتى ناري
ياقرار اكليبي انت
واني كد حبي و قراري".
كانت هذه تفاصيل خبر قصة حب جديدة في حياة هادي أسود تظهر إلى العلن.. وهذه هوية الشابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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