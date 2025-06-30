هل ألمحت كاتي بيري عن انفصالها من أورلاندو بلوم في إحدى أغاني ألبومها الأخير؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 يونيو 2025 01:19 مساءً - طرحت كاتي بيري ألبومها الأخير "143" العام الماضي تحديداً في 20 من سبتمبر 2024، وقد لاقى إشادة واسعة وإعجاباً من الجمهور باعتباره قصيدة غنائية عن الحب والتمكين. وعلى الرغم من مرور 9 أشهر على طرحه؛ فإن الجمهور لاحظ أن الألبوم احتوى على أغنية كانت لافتة للانتباه، اعتبروها تمهيداً للانفصال الذي وقع مؤخراً مع أورلاندو بلوم.

كاتي بيري تلمح بانفصالها منذ العام الماضي

مع الصدى الهائل الذي حققه ألبوم كاتي بيري الأخير "143"؛ فإن أغنية "الحقيقة" Truth لفتت انتباه المعجبين وتخضع للتدقيق مؤخراً -على الرغم من تجاهلها في البداية- إذ يبدو أنها تعكس الانفصال الأخير بين بيري وبلوم بعد ما يقرب من عقدٍ من الزمان معاً؛ ما جعل الجمهور يسمعها من منظورٍ جديد، مشيرين إلى عمقٍ عاطفي غير متوقع مدفون في الأغاني الأخيرة من الألبوم.

في الأغنية تواجه بيري الخيانة والتباعد العاطفي، مُقدمة كلمات تُلمِّح إلى خيبة أمل عميقة في العلاقة، كما تُوحي كلمات الأغنية المؤثرة بتوترٍ لم يُحَل؛ ما دفع المعجبين إلى التساؤل عما إذا كان بلوم هو من ألهم بيري بالأغنية العاطفية.

انفصال صعب أمام الجمهور

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أعلن مصدر مقرب من الثنائي أنهما انفصلا رسمياً بعد علاقة استمرت لأكثر من9 سنوات، وخطبة 6 سنوات، وتم ذلك قبل بدء جولة كاتي "لايفتايمز" في إبريل الماضي.

وأضاف المصدر أن العلاقة متوترة منذ فترة طويلة؛ لذلك قررا الانفصال في هدوء، مع استمرار علاقة ودية وصداقة بينهما، وذلك من أجل مستقبل ابنتهما، وأكد أنهما في الفترة القادمة يعطيان الأولوية لديزي.

وأوضح مصدر ثانٍ لصحيفة Us Weekly أن بُعد المسافة ساهم في خلافاتهما، وقال: "كاتي مشغولة جداً بالعمل، وكثيراً ما يكونان معاً، وهذا ما سبب توتراً، وعلى الرغم من خطوبتهما التي استمرت لسنوات، لم يحددا موعداً للزفاف ولم يخططا لأي شيء"، وأضاف: "كاتي مستاءة بالطبع، لكنها مرتاحة لعدم اضطرارها لخوض تجربة طلاق أخرى؛ فقد كانت تلك أسوأ فترة في حياتها".

وتابع المصدر: "لن يُجريا تغييرات جذرية، سيُبقيان حياتهما في مونتيسيتو، كاليفورنيا، حيث يعيشان. إنهما يُعطيان الأولوية للاستقرار والثبات من أجل ديزي". ورغم أن الأنباء أكدت لاحقاً أن انفصالهما كان ودياً؛ فإن التوتر تصاعد في كواليس جولة بيري العالمية ووسط تقلبات الألبوم.

وتبدو محاولات المصالحة معدومة هذه المرة. وعلى الرغم من عودة بلوم إلى بيري وديزي خلال جولتها في أستراليا؛ فإن غياب خاتم زواج بيري يُشير إلى انتهاء العلاقة نهائياً، حيث ركزت بيري على جولتها وأمومتها، في حين سافرت بلوم للعمل في أستراليا.

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كاتي بيري وأورلاندو بلوم من أشهر الثنائيات في هوليوود

تعرفت كاتي بيري إلى أورلاندو بلوم في يناير 2016 خلال حفلة غولدن غلوب "Golden Globes"، ومن وقتها بدأت شرارة الحب تشتعل بينهما، وارتبطا بعدها مباشرة.

في مارس 2017، أعلنا انفصالهما بشكلٍ ودي، لكنهما ظلا على تواصل، وظهرا معاً في مناسبات عدة، ثم أعلنا عودتهما في 2018، وبدأت العلاقة تأخذ شكلاً أكثر جدية.

تمت الخطبة بينهما في يوم الحب الموافق 14 من فبراير 2019، وأنجبا ابنتهما في أغسطس 2020.

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