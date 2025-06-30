شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "F1" كاد ينتهي بنهاية مختلفة.. والمخرج يكشف سر فوز براد بيت بالبطولة والان مع تفاصيل الخبر

كشف المخرج والمؤلف المشارك جوزيف كوسينسكي، أن نهاية فيلم "F1: The Movie" الذي يؤدي بطولته النجم براد بيت، كادت أن تكون مختلفة، حيث ناقش الفريق إمكانية منح البطولة لشخصية جوشوا بيرس التي يجسدها دامسون إدريس، بدلاً من سوني هايز (براد بيت)، إلا أن الرؤية النهائية استقرت على تتويج "سوني" لتحقيق ختام مرضٍ لمسيرته.

وقال كوسينسكي، في حواره مع مجلة Entertainment Weekly: "ناقشنا النهاية كثيرًا، وهناك بالفعل نسخة كان يمكن أن يفوز فيها جوشوا، لكننا في النهاية رأينا أن تتويج سوني هو تتويج لقصة نضجه وتاريخه الطويل في السباقات".

وأوضح أن جوشوا لا يزال في بداية مشواره المهني ولديه وقت طويل لتحقيق الانتصارات، مضيفًا: "كما قال جوشوا لـ سوني: "سوف أفوز مليون مرة يا صديقي".. فكان من المنطقي أن نمنح سوني لحظة الانتصار".

الفيلم ينتهي بمشهد مغامرة جديدة عندما يتوجه سوني إلى "باها، المكسيك"، ليبحث عن تحدٍ جديد في سباقات مختلفة، ما فتح الباب أمام تساؤلات عن إمكانية تقديم جزء ثانٍ.

وحول فكرة جزء جديد، قال كوسينسكي: "الأمر متروك للجمهور، إن أرادوا ذلك، أحببت العمل مع هذه المجموعة، وإنشاء فريق فورمولا 1 خاص بنا، وسأكون سعيدًا بمعرفة ما ينتظر فريق APXGP وسوني هايز في المستقبل".

وعلي جانب آخر، أفادت وسائل إعلام أمريكية - فى وقت سابق - بتعرض منزل النجم العالمي براد بيت، في منطقة "لوس فيليز" بولاية كاليفورنيا، لعملية سطو مسلح، مساء الأربعاء، في وقت كان الممثل خارج البلاد للترويج لفيلمه الجديد "فورمولا 1".

وأكدت شرطة لوس أنجلوس، وقوع الاقتحام دون تحديد هوية ساكن المنزل رسميًا، فيما ذكرت مصادر في إنفاذ القانون أن ثلاثة مشتبه بهم تسلقوا السياج الأمامي للمنزل ونهبوا محتوياته، ولم تُعلن بعد قيمة المسروقات.

يأتي ذلك وسط تصاعد حوادث اقتحام منازل مشاهير هوليوود مؤخرًا، حيث تعرضت الممثلة جينيفر أنيستون، الزوجة السابقة لبراد بيت، لحادث اقتحام مشابه في مايو الماضي، وتبعها اقتحام منزل نيكول كيدمان وكيث أوربان، وكذلك منزل توم هانكس وريتا ويلسون