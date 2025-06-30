شكرا لقرائتكم خبر عن تشارليز ثيرون تثير الجدل بسخريتها من حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز والان مع تفاصيل الخبر

أثارت النجمة العالمية تشارليز ثيرون الجدل بتصريحاتها الساخرة بشأن الزفاف الفاخر للملياردير جيف بيزوس وخطيبته لورين سانشيز، الذي أقيم مؤخرًا في مدينة البندقية الإيطالية بتكلفة قدرت بـ 50 مليون دولار، وحضره عدد كبير من النجوم والمشاهير.

خلال استضافتها للحفل السنوي الخاص بمبادرة "مشروع تشارليز ثيرون لدعم أفريقيا"، قالت الممثلة البالغة من العمر 49 عاماً، بسخرية: "أعتقد أننا الأشخاص الوحيدون الذين لم تصلهم دعوة لحضور حفل زفاف بيزوس... لكن لا بأس، لأنهم سيئون ونحن رائعون".

ووفقًا لما نقلته صحيفة The Hollywood Reporter، وجّهت "ثيرون"، الشكر لضيوف الحفل على حضورهم، مشيرة إلى التحديات العالمية المتزايدة، قائلة: "العالم يحترق حرفياً، نحن نشهد تراجعاً كبيراً في قضايا حقوق الإنسان، من سياسات الهجرة التي دمّرت العائلات، إلى تراجع حقوق النساء، وتصاعد العنف القائم على النوع، وتهميش حياة المثليين والمتحولين جنسياً. هذه ليست مجرد سياسات... إنها أمور شخصية"، فيما أنهت كلمتها الحماسية بعبارة مباشرة أثارت تفاعل الحضور: "نعم، تبا لهم".



تشارليز ثيرون تسخر من زفاف جيف بيزوس

يذكر أن حفل الزفاف الباذخ حضره عدد كبير من الشخصيات البارزة مثل ليوناردو دي كابريو، كيم كارداشيان، توم برادي، سيدني سويني، وإيفانكا ترامب، وكان قد تظاهر مئات الأشخاص فى شوارع البندقية في اليوم الأخير من الاحتفالات بـ زفاف جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون على الصحفية الأمريكية لورين سانشيز، معبرين عن رفضهم لاستغلال المدينة لأهداف استهلاكية، حيث تكلف حفل الزفاف أكثر من 30 مليون يورو.

وأشارت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، إلى أن المظاهرة، التي نظمتها لجنة "لا مكان لبيزوس"، انطلقت من محطة السكك الحديدية الرئيسية في البندقية وانتهت بكامبو إرباريا قرب جسر ريالتو.

وتوافد المشاركون من مختلف مناطق شمال شرق إيطاليا، ورفعوا لافتات وهتفوا ضد زواج مؤسس شركة أمازون والصحفية الأمريكية، وكان أمس السبت أيضًا موعدًا لوصول بعض ضيوف الحفل إلى أبرز مواقع المدينة الشهيرة.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت في الأيام القليلة الماضية، مع وصول العروسين وضيوفهما إلى المنطقة المحيطة بالبحيرة. وفي ليلة الجمعة، عشية الحفل الذي حضره نخبة من الشخصيات البارزة وأثرياء الأعمال، من بينهم ليوناردو دي كابريو والأخوات كارداشيان وتوم برادي وأورلاندو بلوم وإيفانكا ترامب وبيل جيتس.