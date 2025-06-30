شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن والغناء يدعمون شيرين عبد الوهاب أمام الانتقادات والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد من نجوم الفن والغناء على دعم النجمة شيرين عبد الوهاب، أمام الانتقادات القاسية التي تعرضت لها في الساعات الماضية، على خلفية أدائها بعض الأغاني بطريقة playback خلال حفلها الغنائى في مهرجان موازين بالمغرب، ليس ذلك فقط بل تم انتقادها أيضًا على طريقتها في الغناء والإطلالة التي ظهرت بها على المسرح بعد غياب.

ومن أبرز النجوم الذين دعموا شيرين عبد الوهاب ودافعوا عنها، اللبنانية نوال الزغبى حيث كتبت في تغريدة على موقع X: "سلامة قلبك كنت حاسة فيكي قدّيش مشتاقة للمسرح ولجمهورك الكبير وقدّيش كنت تعبانة نفسيًا وجسديًا ومع هيك جمهورك بيحبك ورح يضل حدّك ودايما بقول صوت لن يتكرر.. كلنا منحبك وحدّك".



نوال الزغبى تدعم شيرين عبد الوهاب



كما دعمت النجمة غادة عبد الرازق، شيرين عبد الوهاب، عبر استورى حسابها بموقع انستجرام وكتبت: "مليون سلامة عليكي حبيبتى ونورتى المهرجان، بنحبك يا موهبة ماشية على الأرض القافلة تسير"، نفس الأمر بالنسبة للفنان عمر السعيد الذى كتب في استورى حسابه بإنستجرام: "كل الحب والدعم لمغنيتنا الأيقونية".



غادة عبد الرازق تدعم شيرين عبد الوهاب

وحرص الشاعر تامر حسين أيضًا على دعم شيرين عبد الوهاب وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "تفتكروا شيرين عبد الوهاب ما تستحقش تظهر بأجمل وأكمل شكل شكلاً ومضموناً؟ واضح أن صوتها كان مُرهق أو مُجهد، ورغم كده بترجع وبتحاول وبتعافر ومهتمة وواحشها تقابل الجمهور وترجع لمكانها ومتعتها ورونقها على المسرح، ومن حق الجمهور يسمعها بأفضل شكل يشجيه ويرضيه".

وأضاف: "بلاش انتقادات قاسية وتطاول غير مبرر، دي بني آدمة وبتحس، واللي بيتقال من بعض الناس ده يسد نفس أي مطرب عن الغُنا تاني. ياريت ما ننساش إنها صوت عظيم وياما أمتعتنا، ونراعي مشاعر الناس. شيرين مرت بظروف في منتهى الصعوبة ممكن تهد وتنهي حياة بني آدمين، فشوية إنسانية ورحمة لوجه الله فقط. الكلمة الطيبة صدقة، ما بقولكش نافق بس خليك إنسان".



تامر حسين يدعم شيرين عبد الوهاب

الفنانة شيماء سيف دافعت عن شيرين عبد الوهاب في منشور مطوّل على استورى حسابها بموقع انستجرام حيث كتبت: "شيرين حبيبتى النجمة صاحبة الصوت الرائع أنا اخترت لها الفيديو ده الى هى غلطت فيه فى الكلمات وما شاء الله تداركت الموقف فى لحظة وده عشان بس يبان انها مش بتغنى بلاى باك. وحتى لو هى غنت أول اغنية مع بداية دخولها المفروض منجلدهاش كدا، بالعكس عادى اعتبروها متوترة لأنها بقالها كتير مقابلتش جمهورها وبتشجع نفسها لكن احنا بقينا قاسيين أوى أوى".

وأضافت شيماء سيف: "أرجوكم كفاية حتى لو حد غلط اسكتوا، مش لازم كله يبقى ناقد فنى وصاحب رأى وعبقرينو، كلنا لينا وقعات وزلات ومش ماشيين غير بستر ربنا. ودى نجمة المفروض نفتخر بيها ونشجعها ترجع وبقوة، مش نكرهها فى عيشتها، وياريت مننساش شيرين يعنى مشاعر يعنى عودتنى الدنيا يعنى طريقى يعنى اه ياليل يعنى ويعنى ويعنى، بحبك ياشوشو يانجمة كبيرة".