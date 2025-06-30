شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "ليلة سقوط القمر" على مسرح السامر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية "ليلة سقوط القمر" للمخرج إبراهيم الفرن، على مسرح السامر، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم، الذي تقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وذلك اليوم الإثنين الموافق 30 يونيو، في تمام الساعة التاسعة مساءً؛ على مسرح السامر.

وقال المخرج إبراهيم الفرن في تصريح لـ"الخليج 365": تدور أحداث المسرحية حول الإمبراطور الروماني كاليجولا، الذي يصبح مهووسًا بالسلطة المطلقة بعد وفاة أخته وحبيبته دروسيلا، يحاول كاليجولا فرض منطق الجنون على رعيته، ما يؤدي إلى سلسلة من الأحداث المأساوية.

وتابع: المسرحية تستكشف مواضيع متعددة مثل السلطة، الجنون، والموت، وتعتبر واحدة من أهم الأعمال الأدبية في القرن العشرين. كامو يستخدم شخصية كاليجولا ليفحص الطبيعة البشرية والصراعات الفلسفية المتعلقة بالوجود والعدمية.

يذكر أن المخرج إبراهيم الفرن هو رئيس مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح ومدير مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، بالإضافة إلى كونه مدرسًا لمادة الإضاءة بقسم المسرح في جامعة الإسكندرية، يتمتع بخبرة واسعة في تصميم الإضاءة والإخراج المسرحي، حصد خلالها العديد من الجوائز المحلية والدولية التي أثبتت تميزه وإبداعه في هذا المجال.

ومن الجوائز الذي حصل عليها: جائزة أفضل إضاءة في مهرجان البصرة للفنون، وجائزة أفضل سينوغرافيا في مهرجانات دولية مثل مهرجان الأردن المسرحي، مهرجان البقعة بالسودان، مهرجان طنجة للمسرح، ومهرجان روسيا الدولي للمسرح الجامعي. كما نال جائزة أفضل إضاءة بالمهرجان القومي للمسرح المصري لخمس دورات متتالية، إضافة إلى أكثر من عشر جوائز لأفضل سينوغرافيا في مهرجانات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وما يزيد عن 15 جائزة لأفضل إضاءة في مهرجانات الجامعات والأكاديميات المتخصصة داخل مصر.



