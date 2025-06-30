شكرا لقرائتكم خبر عن محامى شيرين عبد الوهاب: هناك حملات مدفوعة للهجوم عليها ومعروف من ورائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحفيًا بشأن الهجوم الكبير الأخير عليها بعد حفلها بمهرجان موازين بدورته الـ20، وقال قنطوش في بيانه، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب تتعرض لحملة ممنهجة معروف من ورائها، لتدمير أي نجاح تقوم به.

وتابع ياسر قنطوش: الفنانة شيرين عبد الوهاب تشكر كل من ساندها ووقف بجانبها، ونحن ليس ضد حرية الرأي ولكن يكون بناء ليس به أي إساءة، وأن هناك بعض الآراء المدفوعة من خلال حملات ممنهجة بها إساءة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك.

وأحيت مؤخرًا المطربة شيرين عبد الوهاب حفلها ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، حيث بدأت الحفل برسالة للجمهور المغربي، قائلة: "وحشتوني"، حيث تعود شيرين لمهرجان موازين بعد غياب 9 سنوات، ثم قدمت أولى أغنياتها بالحفل أغنية، "حبيبي نساي".

فيما قدمت شيرين عبد الوهاب أغنيات "صبري قليل" و"مين اختار"، وغيرها من الأغنيات التي لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور الضخم لحفلها ضمن فعاليات الدورة الـ20.

وحققت شيرين عبد الوهاب نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضى بصوتها وأغانيها ما بين مسلسل "إخواتي"، الذى استخدم فيه المخرج محمد شاكر خضير عدة أغانٍ لها ضمن أحداث المسلسل، وهو ما خلق تفاعلا لجمهورها مع العمل فى لفتة لاقت استحسان مشاهدي العمل، خاصة مع وضع الأغاني فى قالب مميز، كما نجحت خلال الحملة الإعلانية التي شاركت فيها، وذلك بعد إحيائها أكثر من حفل ناجح منذ بداية العام الجارى.