شكرا لقرائتكم خبر عن يوليو يشهد منافسة غنائية بإطلاق ألبومات نجوم الصف الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق شهر يوليو الجاري بزخم فني ملحوظ، حيث يستعد عدد من أبرز نجوم الغناء العربي لطرح ألبوماتهم الجديدة، في موسم يبدو أنه سيكون حافلاً بالمفاجآت والإصدارات المنتظرة.

يفتتح المطرب رامي جمال السباق بطرحه ألبومه الجديد "محسبتهاش" غدًا في الأول من يوليو، يضم 15 أغنية، من ضمنها "تطلب حنية"، "محسبتهاش"، " يا جمالك"، " كأنه مجاش"، "مش لاقيكى"، " زى الخطاف" "غبت ليه"، "مالى بس"، "هات حضن"، ماطلعتش جدع"، "كلام عيب يتحكي"، "بعدك أذاني"، "روحى عليك بتنادى"، "تيجى نرجع"،"قبلت التحدى".

فيما تستعد النجمة أصالة نصري لإصدار ألبومها المرتقب "ضريبة البُعد" في الثالث من يوليو، وسيضم 15 أغنية تعاونت أصالة في هذا الألبوم مع عدد من كبار الشعراء والملحنين من أبرزهم الفنان تامر عاشور

ويأتي النجم تامر حسني لاحقًا ليطلق ألبومه الجديد "لينا معاد" يوم 10 يوليو، قبل أن يختتم الفنان رامي صبري النصف الأول من الشهر بطرحه ألبوم "أنا بحبك إنت" في 15 يوليو والذي يضم 10 أغنيات متنوعة تجمع بين الرومانسية والدراما والإيقاعات العصرية، ويتعاون من خلاله مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين في الساحة الغنائية.

هذا إلى جانب ترقب جمهور النجم عمرو دياب والفنان حميد الشاعري لألبومات جديدة لم يُكشف بعد عن تفاصيلها الكاملة، ما يزيد من سخونة المنافسة في صيف موسيقي واعد.