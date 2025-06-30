شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فات الميعاد يستمر بالمركز الأول في المشاهدات على منصة watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لمدة 10 أيام متتالية حصد مسلسل فات الميعاد بطولة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدى ومحمود البزاوى، المركز الأول في المشاهدات في منصة watch it الرقمية، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه العمل سواء على الشاشات أو المنصة، حيث يعد العمل أحد أبرز الأعمال التي تتحدث عن المشاكل الأسرية والأزمات بين الأزواج والميراث وخلافه.



فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد تدور أحداثه فى إطار اجتماعى درامى مشوّق، وتتمحور القصة حول طلب طلاق يبدو عاديًا، لكنه يتحول إلى كرة ثلج تُغيّر مصير جميع الشخصيات، تتكشف خبايا النفوس وتتصاعد الصراعات وسط مزيج من الحب والرومانسية والتناقضات الإنسانية بين الشجاعة والخوف.

‎يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد على رزق، أحمد صفوت، ولاء الشريف، سلوى محمد على، محمود البزاوى، حنان سليمان، هاجر عفيفى، محمد أبو داوود، محمد خميس وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

‎وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

