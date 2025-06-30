استدعاء ممثل إلى النيابة العامة بهذه التهمة

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ميرنا وليد - بيروت - تم استدعاء الممثل المصري وليد فواز للتحقيق من قبل نيابة الهرم في محافظة الجيزة بعد اتهامه من قبل محاسب أربعيني بالتعدي عليه بالسبّ والقذف، بسبب خلاف على أولوية مرور، في منطقة حدائق الأهرام في مصر.
وبحسب أقوال المبلّغ، نزل فواز من سيارته ووجّه له عبارات نابية أمام المارة، ما اعتبره "إهانة علنية"، وأرفق بلاغه بفيديو يظهر فيه الفنان في حالة انفعال.
بدورها، أمرت نيابة الهرم بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، للتأكد من صحة البلاغ وملابساته، والتحقق من وجود شهود يمكن الاستماع إلى شهاداتهم.
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