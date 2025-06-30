براد بيت يحرز نجاحاً كبير بعد إنطلاقة فيلمه الجديد "F1"

ميرنا وليد - بيروت - حقق فيلم "F1" بطولة النجم العالمي براد بيت إيرادات قياسية بلغت 88. 4 مليون دولار من الأسواق الدولية، ونحو 144 مليون دولار عالميًا خلال أول 3 أيام من عرضه.

حصد الفيلم 55.6 مليون دولار خارج الولايات المتحدة وكندا، وكانت المملكة المتحدة السوق الأعلى دخلًا بـ9.2 مليون دولار، تليها الصين بـ9 ملايين دولار، ثم المكسيك بـ6.7 مليون دولار، وفقًا لمجلة «Variety».

الفيلم من إخراج جوزيف كوسينسكي وكتابة مشتركة مع إيرين كروجر، ومن إنتاج جيري بروكهايمر وبطل الفورمولا 1 السابق لويس هاميلتون.

يجسد براد بيت دور سائق سباقات مخضرم يعود إلى الحلبة بعد غياب دام 30 عامًا.

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