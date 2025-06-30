بمساعة الذكاء الإصطناعي.. محمد رمضان يطرح كليب اغنيته الصيفية "الجو حلو"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري محمد رمضان الكليب الرسمي لأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "الجو حلو"، و ذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.



أغنية "الجو حلو" من كلمات محمد الفنان، ألحان إسلام شندي، توزيع و ميكس و ماستر ديزل، و الأغنية طرحت على شكل كليب مصنوع بالذكاء الإصطناعي.

و تقول كلمات الأغنية:

شورت فانلة قاعدة مع الشلة

بحر شمس نلعب نتسلى

نخرج نسهر نضحك مع بعض

الصيف .. حلو .. واحنا مع بعض

انا خدت اجازة يعني مفيش نوم

من 6 الصبح هقضيها عوم

قاعد في المية لأخر اليوم

ما الدنيا في كوم ومزاجي في كوم

كدة الدنيا سخنت وانا مضطر

انا لازم ابلبط الجو حر

سارح انا بـ يختي في نص البحر

انا وهي بس تالتنا شيطان

والجو حلو .. الجو الجو الجو الجو حلو

الجو الجو الجو الجو حلو

الجو الجو الجو الجو حلو

الجو الجو الجو الجو حلو



في المياة ننط ونعمل تش

فسفوري عالي بسبب الفيش

انا مش محتاج اعمل ريفريش

في وسط اخواتي انا مبكتئبش

غروب الشمس ع المغربية وكل اصحابي قاعدين حواليا

الصورة حلوة عشان طبيعية قدامنا شط وورانا مية

الجو الجو الجو الجو حلو

الجو الجو الجو الجو حلو

الجو الجو الجو الجو حلو

الجو الجو الجو الجو حلو

بصطاد من غير سنارة .. بعوم من غير عوامة

عالدوغري معايا خلصانة .. انا اسمي لوحده علامة

ظبطت الفورمة .. عملت اللوك

لبست الكت والجو Hot .. انا نازل اعوم في المية هنط

طلبت معايا عشان ...

الجو الجو الجو الجو حلو

الجو الجو الجو الجو حلو

الجو الجو الجو الجو حلو

الجو الجو الجو الجو حلو

شورت فانلة قاعدة مع الشلة

بحر شمس نلعب نتسلى

نخرج نسهر نضحك مع بعض

الصيف .. حلو .. واحنا مع بعض



الجو الجو الجو الجو حلو

الجو الجو الجو الجو حلو

الجو الجو الجو الجو حلو

الجو الجو الجو الجو حلو

