عصام النجار يلتحق بشيرين عبد الوهاب بعد أرقام أغنيته "حضل أحبك" الخيالية

ميرنا وليد - بيروت - سجّل الفنان اللبناني عصام النجار إنجازًا فنيًا استثنائيًا بتجاوز أغنيته الشهيرة "حضل أحبك" حاجز 100 مليون استماع على منصة سبوتيفاي، ليصبح بذلك أول فنان من منطقة المشرق العربي (بلاد الشام أو "الليفانتين") يحقق هذا الرقم القياسي لأغنية واحدة.

ويُعد هذا النجاح علامة فارقة في مسيرة عصام النجار، الذي تمكن من ترسيخ مكانته على الساحة الفنية العربية والدولية. ويُضاف اسمه إلى قائمة الفنانين العرب الذين سبق أن تخطوا هذا الرقم، مثل النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، أول فنانة مصرية وعربية تحقق هذا الإنجاز وتحتفظ به على مستوى مصر وشمال أفريقيا، إلى جانب النجم الجزائري الشاب خالد.

وعبّر عصام النجار عن فخره بهذا الإنجاز، قائلاً: "تحقيق أكثر من مئة مليون استماع على منصة عالمية مثل سبوتيفاي هو لحظة مميزة جدًا في مشواري الفني، خاصة وأن أغنية حضل أحبك غيرت مجرى حياتي إنسانيًا وفنيًا، وساهمت في توسيع أفق الموسيقى العربية الشبابية لتصل إلى مصاف العالمية".