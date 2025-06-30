بوراك دينيز يقع في حبّ بطلة مسلسل “المدينة البعيدة”

تصدّر الثّنائي بوراك دينيز ويارين جولديكين حديث الصّحافة التّركيّة خلال السّاعات الماضية، بعدما أكّدت تقارير محليّة وجود علاقة عاطفيّة تجمع النّجمَين اللذين اجتمعا مؤخّرًا في فيلم “Umami” عبر منصّة ديزني بلس.

يارين الّتي عرفها الجمهور بدور “باكزة” في مسلسل “المدينة البعيدة”، فاجأت الجميع بعد أن تمّ رصدها وهي تغادر منزل بوراك دينيز، في ساعات الصّباح الأولى وهو ما اعتُبر دليلًا واضحًا على تطوّر العلاقة بينهما، بعد فترة من الإشاعات الّتي كانت تحوم حولهما.

ورغم عدم صدور أيّ تعليق رسميّ من الطّرفّين حتّى الآن، إلّا أنّ صورتهما معًا والكيمياء الواضحة بينهما على الشّاشة، كانت كفيلة بإشعال فضول الجمهور ومتابعي أخبار النّجوم.

فهل نشهد إعلانًا رسميًّا قريبًا لقصّة حُبّ جديدة ومميّزة؟