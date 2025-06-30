مهرجان إيجي فاشون الدولي يكرم كاميليا ورد في القاهرة

ميرنا وليد - بيروت - كرّم مهرجان إيجي فاشون الدولي الفنانة الجزائرية كاميليا ورد خلال دورته الأخيرة التي أُقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، وسط حضور فني وإعلامي مميز، وبمشاركة نخبة من مشاهير مصر والوطن العربي.



وتستعد كاميليا ورد لطرح أغنية جديدة بعنوان "دلعني"، من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز، ومن المقرر إصدارها قريبًا على طريقة الفيديو كليب.

وتحمل الأغنية طابع اللهجة المصرية، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد المغربي، بينما يتولى إخراج الكليب المخرج اللبناني فادي حداد.

وكانت كاميليا ورد قد أحيت مؤخرًا حفلين غنائيين في إمارة دبي، وتستعد لإحياء سلسلة من الحفلات خلال صيف 2025.