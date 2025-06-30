إنجذبت إلى "إبتسامته".. إليكم قصة الملياردير مارك ديفيس و حبيبته

ميرنا وليد - بيروت - انتشر مارك ديفيس، مالك فريق لاس فيغاس رايدرز، البالغ من العمر 69 عامًا، على نطاق واسع بعد أن زعم ​​أن صديقته البالغة من العمر 26 عامًا لم تكن تعلم أنه ملياردير، بل انجذبت إلى "ابتسامته".



وقد أثار هذا التصريح المفاجئ جدلًا حادًا على الإنترنت، حيث شكك الكثيرون في الأسباب الحقيقية وراء هذه العلاقة غير التقليدية.

ديفيس، الذي تُقدر ثروته بملياري دولار، ظلّ بعيدًا عن الأضواء لفترة طويلة على الرغم من دوره المهم في دوري كرة القدم الأمريكية.

أثارت صور الزوجين ردود فعل متباينة، تراوحت بين الإشادة بنزاهته والانتقادات بسبب فارق السن والتفاوت المالي.

سواء أكان صادقًا أم لا، فقد استغل الإنترنت هذا الاقتباس وتداوله على نطاق واسع، مما جعل ديفيس موضوعًا شائعًا ومادةً ساخرة، قد يكون الحب أعمى، لكن الجمهور بالتأكيد ليس كذلك.

