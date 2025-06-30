عمرو سعد يحتفل بتخرج ابنه رابي بالمرحلة الثانوية: مبروك ياصاحبي

رسائل تهنئةوتفاعل عدد كبير من متابعي الفنان مع المنشور، موجهين التهاني والتبريكات لابنه رابي على تفوقه، ومتمنين له مستقبلاً مشرقاً في دراسته الجامعية، ومن بين هؤلاء الفنانة مي عمر والتي علقت قائلة: "ما شاء الله مبروك ياعمرو"، وأيضاً الفنان يوسف الشريف والذي قال: "ماشاء الله ألف مبروك".
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https://www.instagram.com/p/DLhnWwNIq6W/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
عمرو سعد يترقب عرض "الغربان"
وكان قد كشف الفنان عمرو سعد عن انتهائه من تصوير فيلم "الغربان" بعد فترة طويلة تجاوزت أربعة أعوام ما بين التحضير والتصوير والسفر خارج البلاد؛ حيث ينتمي هذا العمل إلى الأفلام التاريخية ذات الميزانيات الضخمة.
فيلم "الغربان" بطولة: عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، أحمد وفيق، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، فارس رحومة، لبنى ونس، وتأليف وإخراج يس حسن.
وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة (العلمين)؛ حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.
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