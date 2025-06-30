استمرارًا للتعاون الفني.. إلهام الفضالة ترحب بـ شبنم خان في أثر بارد وهذا ما قالته

رسائل متبادلة بين إلهام الفضالة وشبنم خان

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تعاون مثمر بين الثنائي

حضور شبابي بارز في "أثر بارد"

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 يونيو 2025 11:50 مساءً - عبرت النجمة، عن سعادتها لمشاركة الفنانةفي مسلسلها الجديد "آثر بارد" ، والذي انطلق تصوير مشاهده الفترة الماضية.المسلسل من تأليف الكاتب محمد عبد الحليم شمس، وإخراج باسم شعبو، ويضم عدد من النجوم أبرزهم الفنان السعودي سعيد قريش الذي يتقاسم دور البطولة مع " الفضالة".وحرصت إلهام الفضالة، على الترحيب بانضماملفريق عمل المسلسل، من خلال صورة تجمعهما من كواليس العمل، نشرتها عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، وعلقت بالقول: "واجتمعنا من جديد في مسلسل أثر بارد".الحفاوة التي استقبلت بها إلهام الفضالة شبنم خان، أدخلت على قلب الأخيرة حالة من البهجة والسرور، لتقرر الرد على هذا الاستقبال في تعليق كشفت من خلاله عن مدى حبها الشديد لـ إلهام، إذ كتبت قائلة: "احبج يا قطعة من قلبي".يذكر، أن الثنائي إلهام الفضالة وتعاونا في العام الماضي 2024 ، في مسلسلين الأول بعنوان "بعد غيابك عني" وهو العمل الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه في السيزون الرمضاني، خاصة وأن قصته نالت على اعجاب شريحة عريضة من محبي الأعمال الدرامية، وتدور أحداثه حول "شاهة" التي تقرر التمرد على حياتها السقيمة، وطلب الطلاق من زوجها "عبد الله" بعد مقابلتها لحيبيها السابق "شعلان"، ولكن عقاب ذلك لن يكون سهلا، فتتعرض "شاهة" لضربات قوية تكاد تكسرها في كل مرة.أما الثاني فهو مسلسل "خواتي غناتي" والذي نجح هو الآخر في تحقيق النجاح وتصدر ترند السوشيال ميديا وقت عرضه، وتدور قصته في إطار درامي، حيث تجد ثلاث شقيقات أنفسهن تحت سيطرة أختهن الكبرى بعد وفاة والدتهن بظروف غامضة، حيث تتلاعب بهن أختهن لضمان نجاح زواجهن من رجال أثرياء.ولعل ما يميز مسلسل "" هو مشاركة عدد من الوجوه الشبابية بالعمل أمثال ناصر عباس، رهف العنزي، حنين حامد، شملان العميري، غرور صقر.ومن المتوقع أن يحظى العمل بمشاهدة عالية عند عرضه، لما يتناوله من أحداث مشوقة، والتي من خلالها تأخذ الفنانةمحبيها معها في رحلة سريعة مليئة بالغموض والألغاز والإثارة، إذ تُجسد شخصية طبيبة تعمل في أحد المستشفيات والتي تكتشف أن ابنتها كانت حاملاً بعد وفاتها في حادث قتل، مما يدفعها لبدء رحلة البحث عن أسرار الحمل والقضية.يمكنكم قراءة.. إلهام الفضالة في حوار خاص لـ"الخليج 365": بيت حمولة به خطوط درامية عديدة وأحرص على دعم الشباب في أعمالي

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