شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج الفلسطينى رشيد مشهراوى يعلن استشهاد ابنة عمه فى مجزرة مقهى الباقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي عن استشهاد ابنة عمه من خلال حسابه على موقع فيس بوك، وكتب ناعياً إياها: "عزاء لأنفسنا، ابنة العم نداء مشهراوي 22 سنة، وأخت زوجة أخى من شهداء مجزرة (مقهى الباقة) مع عدد كبير من الطلاب والصحفيين والمواطنين الباحثين عن الإنترنت على شاطئ بحر غزة.



رشيد مشهراوي

ويعد المخرج رشيد مشهراوي أحد أبرز المخرجين الفلسطينيين الذين يسلطوا الضوء على الواقع فى قلب فلسطين وما يحدث لهم من معاناة مثلما حصل فى آخر أفلامه وهو مشروع المسافة صفر، وهي الأفلام التي تم تصويرها من قلب غزة ووسط الحرب لمخرجين محاصرين في غزة بعد طوفان الأقصي وعددها 22 فيلمًا.

كما استطاع الفيلم أن يشارك فى العديد من المهرجانات والمحافل الدولية فى عدد من البلدان العالمية ممن احتفت بالفيلم.