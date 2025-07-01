شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى أبو ضيف: الجانب الإنسانى شجعنى على تقديم فيلم "إن شالله الدنيا تتهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة سلمي أبو ضيف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن كواليس بطولتها لـ الفيلم القصير إن شالله الدنيا تتهد، الذى سيطرح على موقع الفيديوهات يوتيوب يوم 1 يوليو المقبل.

وصرحت أبوضيف قائلة: "سيناريو فيلم إن شالله الدنيا تتهد هو ما شجعنى لـ تقديم العمل، فكرة الفيلم نفسها ورسالتها المهمة، والجانب الإنسانى المختلف في الشخصية".



سلمى أبو ضيف ولميس محمد

فيلم "إن شالله الدنيا تتهد" مدته 20 دقيقة وهو مستوحى من قصة حقيقية حدثت لمخرج العمل بالفعل في أواخر عام 2021، حيث تدور قصته حول مواجهة منتجة فنية شابة تتعرض خسارة مهنية ضخمة، عندما يقرر بطل إعلانها الجديد الاعتذار عن استكمال التصوير نتيجة ظرف قهري، ويتعين عليها الاختيار بين مسئولية الوظيفة وأن تكون إنسانة، وتحاول إنقاذ تصوير الإعلان الذي يقترب من الانهيار.

فيلم "إن شالله الدنيا تتهد" تأليف وائل حمدي اخراج كريم شعبان، ومن بطولة، سلمي أبو ضيف، عماد رشاد، أمير صلاح، عماد الطيب، مهندس الديكور مارك وجيه، مونتاج أحمد يسري، مدير التصوير بيشوي روزفلت، موسيقى تصويرية ماكسيمليوس.