شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام كابونجا وسادات والباور العالى يختتمون احتفال ذكرى ثورة 30 يونيو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم عدد من مطربي المهرجانات الشعبية احتفالية "في حب مصر" احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، المقامة بمدينة 6 أكتوبر، حيث قدم كل من إسلام كابونجا، وسادات، وفريق الباور العالي مجموعة من أشهر مهرجاناتهم.



أسلام كابونجا



صورة من الحفل

وتألقت المطربة رحمة محسن بأولي فقرات احتفالية "في حب مصر" احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، المقامة بمدينة 6 أكتوبر، بأغنية جابلي العنب ياما، وتفاعل معها الجمهور الحاضر الذي تواجد بشكل كبير.

وواصلت رحمة محسن تقديم باقة متميزة من الأغاني حيث غنت أغنية "حفلة تنكرية" التي غنتها في مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي وحققت نجاحاً كبيراً وقت عرضها ضمن أحداثه في شهر رمضان الماضي، كما غنت أغنية "مفاتيح قلبك معايا" وغيرها.

وصعد المطرب حمو بيكا على مسرح احتفالية "في حب مصر" احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، المقامة بمدينة 6 أكتوبر، وبدأ ثاني فقرات الحفل بمهرجان أنا بيكا ماي لاف والتي تفاعل معها الجمهور.

كما قدم عددا من أبرز المهرجانات الشعبية منها، اللي أنا عامل الصح معاك، حبيتك وجرحتيني، انتي معلمة، رب الكون ميزنا بميزة، وغيرها، كما أشعل الشماريخ.



المطرب الشعبى أسلام كابونجا

ويحتفل المصريون في مثل هذا اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو، التي خرج فيها الملايين في ميادين وشوارع مصر ليعبّروا عن إرادتهم الصادقة في استعادة الوطن، وصححوا مسار ثورة يناير، وأعادوا الدولة إلى طريقها الصحيح، ومثلت تلك المظاهرات الشعبية الجارفة صورة رائعة للوحدة الوطنية، جمعت المصريين بمختلف أطيافهم على هدف واحد هو إنقاذ مصر من الفوضى والتطرف.

وأسهمت ثورة 30 يونيو في إعادة الاستقرار لمصر وفتحت أبوابًا جديدة للتنمية والإصلاح، فقد وضعت حدًا لمحاولات اختطاف هوية الدولة ومؤسساتها، ومهدت الطريق لبناء جمهورية جديدة قوامها التنمية والتحديث، حيث شهدت مصر بعدها إطلاق مشروعات قومية عملاقة في مختلف المجالات.

وتظل ذكرى ثورة 30 يونيو شاهدًا على عظمة الشعب المصري الذي دائمًا ما ينحاز لوطنه وهويته، مدافعًا عن حلمه في دولة مدنية حديثة قوية، وتؤكد أن مصر قادرة بإرادة أبنائها على تجاوز التحديات وفتح آفاق وآمال واسعة لمستقبل مشرق، يليق بتاريخها وحضارتها العريقة.