شكرا لقرائتكم خبر عن مبتكر مسلسل Squid Game يكشف: الشخصيات المهمة فى القصة تشبه إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح مبتكر مسلسل Squid Game أنه أدرك أثناء كتابة المسلسل أن شخصيات الشخصيات المهمة في القصة "تشبه" ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك.

فخلال المسلسل، الذي عُرض موسمه الثالث والأخير يوم الجمعة الماضي، توجد مجموعة من الشخصيات المهمة الملثمة التي تشاهد لعبة Squid Games المميتة، وهم أفراد أثرياء يُموّلون اللعبة.

وبالتالي فهم يشاهدون المباريات شخصيًا ويراهنون على بعض المنافسين، وبالرغم من أنهم مجهولون، إلا أنهم يتحدثون مع بعضهم البعض باللغة الإنجليزية، وليس الكورية.

وفي حديثه لمجلة Time، اعترف هوانج دونج هيوك، مبتكر المسلسل، بأنه وجد أوجه تشابه بين الشخصيات وماسك، الذي يقود شركات Tesla وSpaceX وX، بالإضافة إلى عمله مع الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

وقال هوانج: "إيلون ماسك موجود في كل مكان هذه الأيام، أليس كذلك؟ الجميع يتحدث عنه، وليس فقط رئيسًا لشركة تقنية ضخمة تُسيطر على العالم تقريبًا، بل هو أيضًا مُبدع استعراضي، وبعد كتابة الموسم الثالث، فكرتُ، "بعض الشخصيات المهمة تُشبه إيلون ماسك".

وأضاف أيضًا أن قرار كشف بعض الشخصيات المهمة عن هويتهم ومشاركتهم في الألعاب نفسها جاء من المناخ السياسي في أمريكا، وأوضح هوانج: "في الماضي، كان أولئك الذين سيطروا على النظام وحافظوا على السلطة مُختبئين خلف الستار، أشبه بمؤامرة كبيرة خفية".