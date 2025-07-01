شكرا لقرائتكم خبر عن هدى الإتربى تشارك متابعيها أحدث جلسة تصوير لها على شاطئ البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة هدى الإتربي متابعيها على موقع إنستجرام بأحدث جلسة تصوير لها من خلال فوتوسيشن على شاطئ الريفيرا في مدينة كان الفرنسية، ظهرت خلالها على البحر، وهي ترتدي فستانا.



هدي الإتربي فى أحدث فوتوسيشن

وكانت الفنانة هدي الإتربي قد أكدت خلال تصريحات لموقع الخليج 365 أنها انتهت من تصوير كل مشاهدها في فيلم بيج رامى، الذي تشارك في بطولته مع الفنان رامز جلال، وأعربت عن سعادتها بالمشاركة خلال هذا الفيلم، وأضافت أنها ورغم امتلاك أكثر من تجربة ناجحة في عالم الدراما بأعمال تشارك فيها وتحقق نجاحًا كبيرًا، إلا أن السينما لها مذاق خاص.



الفنانة هدي الإتربي تشارك متابعيها بصوراً لها



هدي الإتربي فى صورة أخري

وأضافت أن الفيلم تجربة مميزة، ودورها به مختلف عما قدمته من قبل، فيلم بيج رامي من بطولة رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور ونسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعا خلال فترة التصوير والفيلم من تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وتدور الأحداث في إطار كوميدى كعادة أفلام رامز جلال.