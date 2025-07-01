شكرا لقرائتكم خبر عن شيكو يبدأ تحضيرات فيلمه الجديد "تافه جدا" ويصور "صقر وكناريا" مع محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم شيكو لبدء التحضيرات لفيلمه السينمائي الجديد "تافه جدًا"، والذى كان قد تم الإعلان عنه الفترة الماضية، وتعود التحضيرات مجددًا بقيادة المخرج هشام فتحى، حيث بدأ في تسكين الأدوار الرئيسية، تمهيدًا لانطلاق التصوير في منتصف شهر أغسطس على أقصى تقدي، لينضم إلى قائمة الأعمال الصيفية بعالم السينما.

ويتزامن تحضيرات شيكو مع مشاركته في تصوير فيلم "صقر وكناريا" إلى جانب محمد إمام، الذي يجمعه به للمرة الأولى بعد قرار الثنائي بالمشاركة في بطولة مشتركة ، وتأتي هذه الخطوة في إطار انشغال شيكو بمهام فنية متعدد، فهو يواصل تصوير الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة"، وينتقل بعد ذلك مباشرة إلى فيلم "تافه جدًا"

ويشارك في بطولة صقر وكناريا بجانب محمد غمام وشيكو كلا من يسرا اللوزي ويارا السكري وانتصار، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف مثل دياب ومحمود عبد المغني ونسرين أمين وخالد الصاوي، ما يُضفي أبعاداً كوميدية وأكشن متوازنة ضمن العمل.

وشارك شيكو مؤخرًا كضيف شرف فى مسلسل الكابتن مع النجم أكرم حسنى، والذى عرض فى رمضان الماضى، من إخراج معتز التونى، وشارك فى بطولة العمل آية سماحة، وسوسن بدر، وأحمد الرافعى، وآخرون.