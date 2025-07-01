فن ومشاهير

بالصور: المشاهير يتوافدون على البندقية لحضور حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز

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  • بالصور: المشاهير يتوافدون على البندقية لحضور حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز 1/12
  • بالصور: المشاهير يتوافدون على البندقية لحضور حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز 2/12
  • بالصور: المشاهير يتوافدون على البندقية لحضور حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز 3/12
  • بالصور: المشاهير يتوافدون على البندقية لحضور حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز 4/12
  • بالصور: المشاهير يتوافدون على البندقية لحضور حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز 5/12
  • بالصور: المشاهير يتوافدون على البندقية لحضور حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز 6/12
  • بالصور: المشاهير يتوافدون على البندقية لحضور حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز 7/12
  • بالصور: المشاهير يتوافدون على البندقية لحضور حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز 8/12
  • بالصور: المشاهير يتوافدون على البندقية لحضور حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز 9/12
  • بالصور: المشاهير يتوافدون على البندقية لحضور حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز 10/12
  • بالصور: المشاهير يتوافدون على البندقية لحضور حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز 11/12
  • بالصور: المشاهير يتوافدون على البندقية لحضور حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز 12/12

جيف بيزوس ولورين سانشيز
الرياص - اسماء السيد - Instagram/Reuters

عقد الملياردير جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، قرانه على مقدمة البرامج التلفزيونية، لورين سانشيز، في حفل زفاف فاخر في مدينة البندقية (فينيسيا) الإيطالية يوم الجمعة.

ورافق المصورون الصحفيون نجوم برامج الواقع والممثلين، وأفرادا من العائلات المالكة وعددا كبيرا من نجوم الصف الأول في قوارب مائية، أثناء توجههم إلى الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام.

أوبرا وينفري
Getty Images

كانت أوبرا وينفري، التي حضرت حفل خطوبة الزوجين في عام 2023، من بين 200 ضيف.

كيم وكلوي كارداشيان
Reuters

شاركت كيم وكلوي كارداشيان صوراً من الحدث، وتم تصويرهما لاحقاً وهما تنطلقان بسرعة في تاكسي مائي.

الممثل أورلاندو بلوم
Reuters

الممثل، أورلاندو بلوم، يقف أمام المصورين أثناء مغادرته الحفل.

دومينيكو دولتشي (يمين الصورة)
Reuters

مصمم الأزياء دومينيكو دولتشي (يمين الصورة)، الذي ساعد في تصميم ملابس سانشيز ليوم عرسها الكبير.

متفرجون يتتبعون جيف بيزوس
EPA

المتفرجون المتحمسون يرصدون جيف بيزوس، في طريقه إلى جزيرة سان جورجيو في البندقية.

المغني وكاتب الأغاني الأمريكي آشر (يسار) ونجم كرة القدم الأمريكية توم برادي (يمين)
Getty Images

المغني وكاتب الأغاني الأمريكي آشر (يسار) مع نجم كرة القدم الأمريكية توم برادي (يمين).

نشطاء يحتجون في مدينة البندقية
Getty Images

احتج نشطاء في البندقية على خلفية حفل زفاف جيف بيزوس، مشيرين إلى المخاوف بشأن المناخ والسياحة المفرطة.

ويعني مصطلح "السياحة المفرطة" تدفق أعداد هائلة من الزوّار خلال فترات قصيرة، ما يخلق ضغوطاً على البنية التحتية والموارد والخدمات.

حفل زفاف جيف بيزوس
Getty Images

اختار محرر شؤون الموضة، إدوارد إنينفول، وعارضة الأزياء الإيطالية، فيتوريا سيريتي، ألواناً باهتة لهذا اليوم الحار.

جاريد كوشنر وإيفانكا ترامب
Reuters

وارتدى جاريد كوشنر وإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملابس السهرة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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