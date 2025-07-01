شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود الراحل ووكر الراحل لسلسلة Fast & Furious؟.. فان ديزل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد عن عودة شخصية النجم الراحل بول ووكر الراحل في سلسلة أفلام Fast & Furious في الجزء الأخير، وفقًا لبطل السلسلة فان ديزل.

حيث ظهر ديزل سريعًا في مهرجان "فيول فيست"، وهو حدث لعشاق السيارات في كاليفورنيا، حيث انضم إليه تايريس جيبسون وكودي، شقيق بول ووكر، وقدّم ديزل للجماهير تحديثًا سريعًا عن آخر أفلام السلسلة، "Fast 11"، ولمّح إلى عودة برايان أوكونر وموعد إصدار الفيلم.

وقال ديزل، وفقًا لمجلة "variety": "سألني الاستوديو: 'فين، هل يمكننا من فضلك عرض الجزء الأخير من " Fast & Furious " في أبريل 2027؟".

وأضاف ديزل قائلا: "قلتُ: 'بثلاثة شروط'. أولًا، إعادة السلسلة إلى لوس أنجلوس! ثانيًا، العودة إلى ثقافة السيارات، إلى سباقات الشوارع! ثالثًا، لمّ شمل دوم وبريان أوكونر".

في حين أنه من غير الواضح كيف سيعود أوكونر إلى السلسلة نظرًا لوفاة النجم بول ووكر عام 2013، إلا أن ظهوره الأخير حتى الآن في فيلم "Furious 7" عام 2015 شهد مشاركة شقيقه كودي في تصوير عدة أفلام، حيث تم تعديل وجه بول رقميًا على جسد كودي.

ومنذ وفاة بول ووكر، أُوقفت الشخصية عن الظهور في السلسلة، حيث قيل للجمهور إن برايان أوكونر قد انفصل عن المجموعة للتركيز على عائلته.