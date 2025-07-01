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ميرنا وليد - بيروت - بعد جدل غنائها بتقنية الـ "بلاي باك" في حفلها في مهرجان موازين، تحدث الطبيب الخاص بالفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، مؤكداً أنها كانت تعاني من أزمة صحية في هذا اليوم.
وكتب الطبيب نبيل عبد المقصود عبر حسابه الخاص بتعليق على صورة لشيرين من الحفل وقال: "حدث جدل حول حفله شرين بالمغرب
وأود ان اقول ان شرين كانت في حاله صحيه ممتازه عند سفرها للمغرب قبل الحفله بيومين وكانت مبسوطه جدا لاشتراكها في حفله موازين بالمغرب
لكن للاسف صباح يوم الحفله عانت من ازمه صحيه تزامنا مع نزله معويه مما استدعى طلب اطباء من المغرب لعلاجها ونصحوها بالراحه والاعتذار عن الحفله لكنها رفضت احتراما وحبا في جمهورها رغم شده الإجهاد اللي كانت فيه
أنا لم احضر الحفله ولكن بناء ع كلام مايسترو وقائد فرقتها…. فإن شرين غنت وابدعت ل٢٣
اغنيه live…. على مدار ساعتين وربع
واسعدت جمهورها رغم انتقاد البعض..
شرين هي صوت مصر….الذي يعشق جمهوره
ساعدوها….شجعوها…ساندوها…
ا.د نبيل عبد المقصود".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد "بلاي باك" شيرين عبد الوهاب.. طبيبها الخاص يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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