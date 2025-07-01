نسرين طافش تخطف الأنظار بتصريح عن الزواج

ميرنا وليد - بيروت - لفتت الفنانة السورية نسرين طافش الأنظار بتصريح لها عن الزواج، أكدت من خلاله أنها تعيش حياة زوجية جميلة مع زوجها، كما بدت وكأنها تتحدث عن زواجها السابق بطريقة سلبية.



وكتبت نسرين طافش قائلةً: "الحقيقة أن الزواج بالشريك الصحيح يعتبر أفضل النِّعم على الإطلاق، نعمة الونس والصحبة لا تقارَن، الزواج أفضل علاقة إنسانية يمكن أن تجعل الإنسان أخف نفساً وأطيب روحاً وأكثر التفاتاً للحياة".

وكانت نسرين قد وثقت أجواء إجازتها على البحر، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت نسرين متابعيها، مجموعة صور لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة امام البحر، إذ ارتدت نسرين هوت شورت جينز، وتوب ضيقة باللون الازرق، وأكملت إطلالة بقبعة كبيرة باللون البيج.

ولفتت نسرين الأنظار بحقيبتها التي كانت تمسكها بيدها، وهي حقيبة "Hermes" باللون الأزرق، يصل سعرها إلى مليون و352 ألف جنيه، أي ما يعادل 26 ألف و700 دولار.