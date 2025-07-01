مسلم يعتذر لـ مصطفى كامل وردة فعل الأخير حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - بعد خلاف حصل بينهما بسبب قرار إيقافه عن الغناء واتهامه لنقابة المهن الموسيقية بعدم مراعاة حالته الصحية، قدّم مغني المهرجانات مسلم اعتذاراً رسمياً للنقيب الفنان المصري مصطفى كامل عبر مقطع فيديو نشره.

وقال مسلم في الفيديو: "أنا بقدّم اعتذاري للنقابة وللنقيب مصطفى كامل. لو دعيت عليك في وقت من الأوقات، فده كان نابع من إنّي شاب لوحدي، وكنت مريض ومحدش وقف جنبي، وبيتي اتخرب وقت توقفي عن الغناء". وأضاف: "كان نفسي أشتغل زي زمايلي، وأنا قدّ الاعتذار حتى لو مش هرجع أشتغل، ومقولتش غير حسبي الله ونعم الوكيل. النقابة هي بيتي، والأستاذ مصطفى من ساعة ما مسك النقابة وهي بتتطور".

من جانبه، علّق مصطفى كامل على اعتذار مسلم قائلاً: "هو لما قال حسبي الله ونِعم الوكيل مكنش فارق معايا، وبالتالي الاعتذار كمان مش فارق". اما عن قرار الإيقاف، فقد أوضح أن الأمر يعود إلى النقابة، وتابع : "إحنا مش قرايب عشان يعتذرلي، إحنا بنشتغل في مؤسسة بيحكمها قانون".