نور الملاح: أنا أعطيت هوية لـ جورج وسوف وهذا السبب الحقيقي لإعتزال ربيع الخولي

ميرنا وليد - بيروت - حلّ الفنان نور الملاح، ضيفًا على سفيرة الإعلام الهادف هلا المر، في حلقة جديدة من برنامج "نجوم الفن".



خلال اللقاء، تحدث نور الملاح عن عدة محطات فنية مهمة في مسيرته، وكشف جوانب لم يُسلّط عليها الضوء من قبل.

في البداية، أعرب عن تقديره لعدد من الأصوات القوية في الساحة الفنية، واعتبر أنهم يستحقون تصنيفهم كمطربين حقيقيين، منهم جورج وسوف، ملحم زين، معين شريف وكاظم الساهر، مؤكدًا أن استمرارية الأغنيات التي يقدمها ترجع إلى جودتها وصدقها الفني.

كما استعرض تجربته في التمثيل، موضحًا سبب عدم استمراره في هذا المجال، وتحدث عن الاختبار الذي قدّمه إلى جانب الممثل عبد المجيد مجذوب، والذي كان بداية تعارفهما.

وتطرق إلى رحلته الفنية إلى مصر، وتعاونه مع أسماء كبيرة، منها محمد رشدي، شريفة فاضل، شادية ومحمد فؤاد، مشيرًا إلى التأثير الذي تركوه فيه.

وتحدث أيضًا عن تعاونه مع الشحرورة صباح، مستعرضًا كيف تم اللقاء بينهما، بعد خلافها مع الملحن فيلمون وهبي، وشارك الجمهور بعدد من المواقف التي جمعتهما.

وفي تصريح ملفت، كشف نور الملاح عن موقفه من اعتزال الفنان ربيع الخولي الفن، وتوجهه إلى الدعوة الكهنوتية، إذ أصبح يُعرف باسم الأب طوني الخولي، مؤكدًا أنه لا يزال على تواصل يومي معه. كما تحدث للمرة الأولى، عن سبب ابتعاد ربيع الخولي عن الساحة الفنية، مشيرًا إلى وجود علاقة للفنان وائل كفوري في اتخاذ هذا القرار.

وختم نور الملاح الحديث بسرد تفاصيل لقائه الأول مع السلطان جورج وسوف، الذي طلب منه لحناً خاصًا، مشيرًا إلى أنه قدّم له هوية موسيقية جديدة تختلف عن كل أعماله السابقة. كما تطرّق إلى رأيه وتعاونه مع الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، دون أن يفصح عن كل التفاصيل، ما زاد من فضول المتابعين.