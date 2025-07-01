فوز تاريخي للهلال السعودي على مانشستر سيتي.. والمشاهير يعبرون عن فخرهم

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يوليو 2025 11:49 صباحاً - احتفى عدد من نجوم ومشاهير الوطن العربي بالفوز التاريخي الذي حققه نادي الهلال السعودي على فريق مانشيستر سيتي، في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.
وخسر مانشيستر سيتي بنتيجة 4- 3 أمام الهلال السعودي، في مباراة كان عنوانها الإثارة والمتعة الكروية، ومن خلال السطور التالية سوف نستعرض التهاني التي كتبها النجوم عبر صفحاتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
عبد الله السدحان ينشر لقطات من احتفال لاعبي فريق الهلالعبر الفنان السعودي عبد الله السدحان عن سعادته الكبيرة للفوز الكبير الذي حققه نادي الهلال السعودي على نادي مانشيستر سيتي،إذ حرص على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمية على "إنستغرام" مقطع فيديو قصير يبرز لحظة احتفال لاعبي فريق الهلال على أرضية ملعب المباراة، وسط هتافات جمهور الفريق " الأزرق" الذي حرص على التواجد مبكراً من أجل مؤازرة ناديهم في تلك المباراة الهامة، وأرفق "السدحان" تعليقاً على الفيديو الذي نشره، جاء كالتالي: "الف الف مبروك لممثل الوطن ممثل الجميع".
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A post shared by عبدالله السدحان (@abdul_a_s)
عبد المجيد عبد الله يمني النفس بالفوز بكأس البطولةالفنان عبد المجيد عبد الله، احتفل هو الآخر بفوز نادي الهلال السعودي وصعوده لدور الثمانية، واصفاً إياه بـ زعيم آسيا. ولم يكتف النجم الكبير بتهنئة فريق الهلال بهذا الإنجاز التاريخي، بل تمنى أن يشاركهم الاحتفال بالفوز بكأس البطولة.
ونشر "عبد المجيد" صورة لمدرب فريق الهلال، عبر صفحته على منصة "إكس"، وعلق بالقول: "ألف مبروك لزعيم آسيا وممثّل الوطن نادي الهلال، وصوله لدور الثمانية، وبإذن الله نحتفل معه بالكأس".
فيصل الدوخي يستعين بعلم المملكة العربية السعوديةبينما استعان الفنان فيصل الدوخي بعلم المملكة العربية السعودية في احتفاله بفوز فريقه المحبب وهو نادي الهلال، وقام "الدوخي" بوضع علم المملكة، وعدد من الرسوم التعبيرية التي جاءت على هيئة قلوب زرقاء إشارة منه للون قميص فريق الهلال، عبر حسابه على منصة "إكس"، معلقاً: "ألف ألف ألف مبروك الهلال".
نورا بالألف تحتفل على أنغام أنا الهلالأما الفنانة نورا بالألف فقررت أن تحتفل بفوز نادي الهلال بطريقة خاصة ومختلفة، إذ نشرت صورة لمدرب الفريق عبر خاصية "الاستوري" التابعة لحسابها الرسمي على "إنستغرام"، ووضعت صورة أخرى لها وهى ترتدي تيشرت "الزعيم"، وفي الخلفية موسيقى لأغنية "أنا الهلال".
ومن المعروف عن نورا بالألف حبها وعشقها الشديد لنادي الهلال السعودي، إذ تحرص على مشاهدة مبارايته سوى على شاشة التلفاز، أو من خلال تواجدها في مدرجات الملعب ووسط جمهور الفريق.
ويُعد فوز نادي الهلال السعودي على مانشستر سيتي محطة فارقة في مسيرته الكروية، حيث لم يقتصر صداه على المستطيل الأخضر فحسب، بل امتد ليشعل مشاعر الفخر والحماس لدى نجوم الفن والإعلام في الوطن العربي، الذين حرصوا على التعبير عن دعمهم واعتزازهم بإنجاز ممثل الوطن في المحفل العالمي.
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