فوز تاريخي للهلال السعودي على مانشستر سيتي.. والمشاهير يعبرون عن فخرهم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يوليو 2025 11:49 صباحاً - احتفى عدد من نجوم ومشاهير الوطن العربي بالفوز التاريخي الذي حققه نادي الهلال السعودي على فريق مانشيستر سيتي، في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وخسر مانشيستر سيتي بنتيجة 4- 3 أمام الهلال السعودي، في مباراة كان عنوانها الإثارة والمتعة الكروية، ومن خلال السطور التالية سوف نستعرض التهاني التي كتبها النجوم عبر صفحاتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

عبد الله السدحان ينشر لقطات من احتفال لاعبي فريق الهلال

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عبد المجيد عبد الله يمني النفس بالفوز بكأس البطولة

عبر الفنان السعودي عبد الله السدحان عن سعادته الكبيرة للفوز الكبير الذي حققه نادي الهلال السعودي على نادي مانشيستر سيتي،إذ حرص على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمية على "إنستغرام" مقطع فيديو قصير يبرز لحظة احتفال لاعبي فريقعلى أرضية ملعب المباراة، وسط هتافات جمهور الفريق " الأزرق" الذي حرص على التواجد مبكراً من أجل مؤازرة ناديهم في تلك المباراة الهامة، وأرفق "" تعليقاً على الفيديو الذي نشره، جاء كالتالي: "الف الف مبروك لممثل الوطن ممثل الجميع".الفنان عبد المجيد عبد الله، احتفل هو الآخر بفوز ناديوصعوده لدور الثمانية، واصفاً إياه بـ زعيم آسيا. ولم يكتف النجم الكبير بتهنئةبهذا الإنجاز التاريخي، بل تمنى أن يشاركهم الاحتفال بالفوز بكأس البطولة.

ونشر "عبد المجيد" صورة لمدرب فريق الهلال، عبر صفحته على منصة "إكس"، وعلق بالقول: "ألف مبروك لزعيم آسيا وممثّل الوطن نادي الهلال، وصوله لدور الثمانية، وبإذن الله نحتفل معه بالكأس".

فيصل الدوخي يستعين بعلم المملكة العربية السعودية

نورا بالألف تحتفل على أنغام أنا الهلال

بينما استعان الفنانبعلمفي احتفاله بفوز فريقه المحبب وهول، وقام "" بوضع علم المملكة، وعدد من الرسوم التعبيرية التي جاءت على هيئة قلوب زرقاء إشارة منه للون قميص، عبر حسابه على منصة "إكس"، معلقاً: "ألف ألف ألف مبروك الهلال".أما الفنانة نورا بالألف فقررت أن تحتفل بفوزبطريقة خاصة ومختلفة، إذ نشرت صورة لمدرب الفريق عبر خاصية "الاستوري" التابعة لحسابها الرسمي على "إنستغرام"، ووضعت صورة أخرى لها وهى ترتدي تيشرت "الزعيم"، وفي الخلفية موسيقى لأغنية "أنا الهلال".

ومن المعروف عن نورا بالألف حبها وعشقها الشديد لنادي الهلال السعودي، إذ تحرص على مشاهدة مبارايته سوى على شاشة التلفاز، أو من خلال تواجدها في مدرجات الملعب ووسط جمهور الفريق.

سكرين شوت من حساب نورا بالألف على انستغرام

ويُعد فوز نادي الهلال السعودي على مانشستر سيتي محطة فارقة في مسيرته الكروية، حيث لم يقتصر صداه على المستطيل الأخضر فحسب، بل امتد ليشعل مشاعر الفخر والحماس لدى نجوم الفن والإعلام في الوطن العربي، الذين حرصوا على التعبير عن دعمهم واعتزازهم بإنجاز ممثل الوطن في المحفل العالمي.

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