بعد الارتباط السري… نسرين طافش تتحدّث عن زواجها لأول مرة

بالتّزامن مع قضائها عطلتها الصّيفيّة برفقة زوجها، عبّرت الممثّلة السّوريّة نسرين طافش جمهورها عن مشاعرها تجاه تجربة زواجها الأخيرة الّتي وصفتها بأنّها من أعظم النّعم في حياتها، مشيرةً إلى مدى سعادتها واستقرارها النّفسيّ بعد ارتباطها برجل الأعمال أحمد جوهر في يناير الماضي.

في هذا الإطار، كتبت نسرين، عبر خاصّيّة القصص القصيرة على إنستغرام: “الحقيقة أن الزّواج بالشّريك الصّالح يُعتبر أعظم النّعم على الإطلاق، نعمةُ الأُنس والصُّحبة لا تُقارن… الزّواج أفضل علاقة إنسانيّة يمكن أن تجعل الإنسان أطيب روحًا وأكثر التفاتةً للحياة.”

نذكر أنّ نسرين، رغم ما كتبته، تواصل التّكتّم على تفاصيل حياتها الخاصّة، فلا تُظهر ملامح زوجها في الصّور التي تنشرها، ولا تذكر اسمه بشكل مباشر، بينما نشر أحمد جوهر، صورًا جمعتهما خلال رحلاتهما السّياحيّة.

نذكر أنّ هذه الزّيجة هي الثّالثة لنسرين وقد تمّت بشكل سرّي في بداية العام الحاليّ ٢٠٢٥.