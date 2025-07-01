ليوناردو دي كابريو في زفاف بيزوس: أناقة مفقودة وسخرية حاضرة… ماذا حدث؟

أثار الممثّل العالميّ ليوناردو دي كابريو موجة من التّعليقات السّاخرة والانتقادات عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، وذلك بسبب إطلالته غير التّقليديّة خلال حضوره حفل زفاف الإعلاميّة لورين سانشيز إلى الملياردير جيف بيزوس الّذي أُقيم في مدينة البندقيّة السّاحرة بإيطاليا.

وقد فاجأ دي كابريو الحاضرين بإطلالة بعيدة تمامًا عن الطّابع الرّسميّ أو الأنيق الّذي ميّز المناسبة، إذ ظهر واضعًا قبّعة بيسبول داكنة اللون ونظّارات شمسيّة في محاولة واضحة للحفاظ على خصوصيّته والابتعاد عن عدسات المصوّرين. غير أنّ هذه المحاولة لم تمرّ مرور الكرام، وسرعان ما تحوّل مظهره إلى مادة دسمة للتّعليقات عبر الإنترنت.

وكتب أحد المعلّقين ساخرًا: “يبدو أن ليو نسي ليس في مهرجان كوتشيلا!”

فيما اعتبر آخرون أنّ النّجم الحائز جائزة الأوسكار لم يُحسن اختيار ملابسه لمناسبة فاخرة ومحدودة الحضور، جمعت بين نخبة من المشاهير ورجال الأعمال من حول العالم.

وبينما دافع بعضهم عن اختياره باعتباره محاولة لحماية خصوصيّته بعيدًا عن الأضواء، رأى آخرون أنّ حضوره بشكل “عاديّ ومتواضع” في مناسبة بهذا الحجم يُظهر قدرًا من اللامبالاة أو قلّة احترام لأجواء الحفل.

يُذكر أنّ حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز أقيم وسط أجواء فخمة وخاصّة، في موقع تاريخيّ بمدينة البندقيّة، بحضور شخصيّات مرموقة من مختلف المجالات، وهذا ما جعله محطّ أنظار وسائل الإعلام العالميّة.