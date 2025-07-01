شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان المسرح المصرى 20 يوليو فى دار الأوبرا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومى للمسرح المصرى برئاسة الفنان محمد رياض فى الفترة من 20 يوليو حتى 6 أغسطس 2025، ويُقام حفل الافتتاح والختام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة من نجوم المسرح والفن والثقافة.

وتُقام هذه الدورة تحت شعار "المهرجان القومى للمسرح فى كل مصر"، تأكيدًا على سعى المهرجان للوصول بالفن المسرحى إلى كل ربوع الوطن، وتعزيز العدالة الثقافية من خلال الانفتاح على محافظات مصر المختلفة، عبر عروض تمثل قطاعات المسرح الرسمية والمستقلة والجامعية والخاصة.



مهرجان المسرح المصري

يُعد المهرجان القومى للمسرح المصرى أحد أبرز الفعاليات الثقافية التى تُنظمها وزارة الثقافة، ويهدف منذ انطلاقه عام 2006 إلى دعم وتطوير الحركة المسرحية المصرية، والاحتفاء بالإبداع المسرحى بكل أشكاله واتجاهاته، وهو مهرجان تنافسى يعرض مختارات من العروض المسرحية التى قُدّمت خلال العام فى مختلف أرجاء مصر، ومنذ انطلاقه، أصبح المهرجان منصة لتكريم الرواد والمبدعين، وخلق حوار فنى بين الأجيال، وإبراز الطاقات الجديدة فى مجالات التأليف، والإخراج، والتمثيل، والسينوغرافيا، كما يقدّم فى كل دورة برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا يشمل العروض المسرحية، والندوات الفكرية، والورش الفنية، بالإضافة إلى تكريم رموز المسرح المصرى الذين أثروا الساحة الفنية بعطائهم وإبداعهم.