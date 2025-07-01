يحيى الفخراني يكشف غن مكانته الفنية مع شركة "ديزني"

كشف الفنان يحيى الفخراني، خلال المؤتمر الصحافي الذي أُقيم في المسرح القومي للإعلان عن التحضير لعرض مسرحية "الملك لير" خلال الفترة المقبلة، أنه تلقى خطاب شكر من شركة "ديزني"، بعد مشاركته في أحد أعمالها خلال وقت سابق، كما تحدث عن ميزانية المسرحية.

وكشف الفخراني عن موقف يوضح مكانته الفنية مع شركة "ديزني" قائلاً: "شركة ديزني بعتولي جواب شكر وقالولي إني لا أقل أهمية عن توم هانكس، وحطوا صورتي جنبه على الأفيش، رغم إني مطلبتش دا".

وتطرق يحيى الفخراني الى الحديث عن ميزانية مسرحية "الملك لير" عندما سألوه عن الأجر الذي يريده، فقال: "لما سألوني عن أجري قلت لهم اللي تدفعوه، مش عايزين نرمي فلوس الدولة في الأرض، ولازم نوظفها صح، ولو مش هتدفعوا بردوا ماشي، مش أنا اللي معلّي الأجر، دا لتكاليف المسرحية فقط".

وأضاف: "تكريم الجمهور أغلى تكريم ومفيش حاجة توازيه، وأشرف عبد الغفور ساب لينا فنانة عظيمة هي ريهام، وكان راجل متقدرش تمسك عليه غلطة، حاولت أقابله في التليفزيون أو المسرح معرفتش، وملقتش شكوى واحدة من الزملاء عنه، هو إنسان خلوق بكل معنى الكلمة".

كما تحدث يحيى الفخراني عن الحريق الذي اندلع في المسرح القومي في وقت سابق، معلّقاً على الرائحة المميزة لخشبة المسرح، بالقول: "يوماً ما المسرح القومي اتحرق قعدت شهرين مقدرش آجي العتبة، وجالي اكتئاب، المسرح له أثر، وبحب ريحته وهي على قلبي زي العسل".

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