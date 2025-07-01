كندة علوش تشوّق الجمهور لمسلسلها الجديد "ابن النصابة"

نشرت الفنانة كندة علوش عبر خاصية القصص المصوّرة المُلحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورة من كواليس مسلسلها الجديد "ابن النصابة" والذي تواصل تصوير مشاهده، تمهيداً لعرضه المرتقب، خلال الفترة المقبلة.

وظهرت كندة في الصورة برفقة المخرج أحمد عبد الوهاب والفنان حمزة دياب، من كواليس التصوير، وعلّقت عليها بالقول: "مسلسل ابن النصابة".

وكانت كندة علوش قد بدأت تصوير مشاهدها الأولى في المسلسل، الذي تلعب فيه دور "رانيا"، المحامية التي تتبدّل حياتها كلياً بعد اختفاء زوجها وتخلّيه عنها وعن ابنهما، لتتحول من امرأة مكسورة الى شخصية قوية تقاتل من أجل استعادة حقوقها، وتحقيق العدالة، مستعينةً بابنها، الشاب المتفوّق في سباقات الدرّاجات، في مواجهة مجموعة من الرجال الذين تخلّوا عن عائلاتهم، ويقدّم توليفة درامية إنسانية تمزج بين الانكسار والقوة، وتحمل في طيّاتها رسائل عن النهوض من الألم والتمسّك بالأمل في وجه الخذلان.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين، بينهم: انتصار، حمزة دياب، معتز هشام، ياسمينا العبد، وحازم إيهاب...، وهو من تأليف وإخراج أحمد عبد الوهاب، وإنتاج سالي والي.

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