مهرجان موازين يُدافع عن شيرين: أشعلت المسرح من أول نغمة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يوليو 2025 04:21 مساءً - علق الحساب الرسمي لمهرجان موازين على الجدل الذي أُثير حول حفل ختام المهرجان في دورته الـ 20، والذي أحيته الفنانة شيرين عبدالوهاب، وتعرضت لانتقادات بسبب غنائها بلاي باك، في الحفل.
وقد تفاعل عدد كبير من محبي شيرين مع هذا المنشور، وعبروا على سعادتهم بظهورها مجدداً وعودتها للأضواء، وطالبها البعض بالاستمرار في تقديم حفلات غنائية جديدة.
كانت الفنانة شيرين عبدالوهاب قد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع اللحظات الأولى من ظهورها على مسرح مهرجان موازين بالمغرب، حيث تفاعل الجمهور بشكلٍ واسع مع الفيديوهات الأولى من الحفل، التي أظهرت بدء شيرين فقرتها بأغنية حبيبي نساي بنظام البلاي باك.
في هذه الواقعة، أصدر المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بياناً صحفياً بشأن الهجوم الكبير عليها، وقال ياسر قنطوش في بيانه، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب تتعرض لحملة ممنهجة معروف منْ وراءها؛ لتدمير أي نجاح تقوم به، وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا الأمر.
مهرجان موازين يدعم شيرين عبد الوهابنشرت إدارة مهرجان موازين عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوها إنستغرام مجموعة صور من الحفل، وعلقت عليها قائلة: "قدّمت عرضاً تفاعل معه الجمهور بكل حب من أول لحظة حتى آخر نغمة".
وقد تفاعل عدد كبير من محبي شيرين مع هذا المنشور، وعبروا على سعادتهم بظهورها مجدداً وعودتها للأضواء، وطالبها البعض بالاستمرار في تقديم حفلات غنائية جديدة.
https://www.instagram.com/p/DLfxiTMu3Vh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DLfxiTMu3Vh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DLfxiTMu3Vh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
كانت الفنانة شيرين عبدالوهاب قد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع اللحظات الأولى من ظهورها على مسرح مهرجان موازين بالمغرب، حيث تفاعل الجمهور بشكلٍ واسع مع الفيديوهات الأولى من الحفل، التي أظهرت بدء شيرين فقرتها بأغنية حبيبي نساي بنظام البلاي باك.
انتقادات لشيرين عبد الوهابوانهالت التعليقات التي انتقدت اعتمادها على الغناء المسجل بدلاً من الأداء الحي، متسائلين: «فين اللايف؟»، خاصةً أن الجمهور حضر خصيصاً للاستمتاع بصوتها المباشر، وهو ما اعتبروه أمراً غير لائق. ولاقت إطلالة شيرين على المسرح انتقادات ملحوظة، حيث ظهرت بفستان واسع باللون الأبيض، وهو ما اعتبره البعض غير مناسب لهذا الحدث الفني الضخم، بينما ركز آخرون على زيادة وزنها بشكل واضح، معتبرين أنه أثّر على حركتها وثقتها.
في هذه الواقعة، أصدر المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بياناً صحفياً بشأن الهجوم الكبير عليها، وقال ياسر قنطوش في بيانه، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب تتعرض لحملة ممنهجة معروف منْ وراءها؛ لتدمير أي نجاح تقوم به، وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا الأمر.
يمكنكم قراءة.. عفوية وبكاء وحنين للماضي.. لقطات من حفل شيرين عبد الوهاب في ختام مهرجان موازين
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