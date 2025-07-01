مهرجان موازين يُدافع عن شيرين: أشعلت المسرح من أول نغمة

مهرجان موازين يدعم شيرين عبد الوهاب

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انتقادات لشيرين عبد الوهاب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يوليو 2025 04:21 مساءً - علق الحساب الرسميعلى الجدل الذي أُثير حول حفل ختام المهرجان في دورته الـ 20، والذي أحيته الفنانةوتعرضت لانتقادات بسبب غنائها بلاي باك، في الحفل.نشرت إدارة مهرجان موازين عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوها إنستغرام مجموعة صور من الحفل، وعلقت عليها قائلة: "قدّمت عرضاً تفاعل معه الجمهور بكل حب من أول لحظة حتى آخر نغمة".وقد تفاعل عدد كبير من محبيمع هذا المنشور، وعبروا على سعادتهم بظهورها مجدداً وعودتها للأضواء، وطالبها البعض بالاستمرار في تقديم حفلات غنائية جديدة.كانت الفنانةقد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع اللحظات الأولى من ظهورها على مسرحبالمغرب، حيث تفاعل الجمهور بشكلٍ واسع مع الفيديوهات الأولى من الحفل، التي أظهرت بدءفقرتها بأغنية حبيبي نساي بنظام البلاي باك.وانهالت التعليقات التي انتقدت اعتمادها على الغناء المسجل بدلاً من الأداء الحي، متسائلين: «فين اللايف؟»، خاصةً أن الجمهور حضر خصيصاً للاستمتاع بصوتها المباشر، وهو ما اعتبروه أمراً غير لائق. ولاقت إطلالةعلى المسرح انتقادات ملحوظة، حيث ظهرت بفستان واسع باللون الأبيض، وهو ما اعتبره البعض غير مناسب لهذا الحدث الفني الضخم، بينما ركز آخرون على زيادة وزنها بشكل واضح، معتبرين أنه أثّر على حركتها وثقتها.في هذه الواقعة، أصدر المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بياناً صحفياً بشأن الهجوم الكبير عليها، وقال ياسر قنطوش في بيانه، إن الفنانةتتعرض لحملة ممنهجة معروف منْ وراءها؛ لتدمير أي نجاح تقوم به، وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا الأمر.

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