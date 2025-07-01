هل يرتدي توم كروز بدلة Iron Man قريبأً!

ميرنا وليد - بيروت - تحاول مارفل إقناع توم كروز بتجسيد شخصية Iron Man في فيلم Avengers 2026، و قد يرتدي كروز أخيرًا زي الرجل الحديدي.



تفيد التقارير بأن مارفل تسعى لإدخال توم كروز إلى عالم المنتقمون كنسخة متعددة الأكوان من Iron Man.

كان من المُرشَّح في البداية للدور في أوائل الألفية الثانية، لكن الدور ذهب إلى روبرت داوني جونيور عندما كانت أفلام الأبطال الخارقين لا تزال مغامرة.

والآن، وبعد أن سمح تعدد الأكوان بظهور نسخ بديلة من الأبطال، عادت فكرة ارتداء كروز للبدلة إلى الواجهة.