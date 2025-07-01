ميرنا وليد - بيروت - تحاول مارفل إقناع توم كروز بتجسيد شخصية Iron Man في فيلم Avengers 2026، و قد يرتدي كروز أخيرًا زي الرجل الحديدي.
تفيد التقارير بأن مارفل تسعى لإدخال توم كروز إلى عالم المنتقمون كنسخة متعددة الأكوان من Iron Man.
كان من المُرشَّح في البداية للدور في أوائل الألفية الثانية، لكن الدور ذهب إلى روبرت داوني جونيور عندما كانت أفلام الأبطال الخارقين لا تزال مغامرة.
والآن، وبعد أن سمح تعدد الأكوان بظهور نسخ بديلة من الأبطال، عادت فكرة ارتداء كروز للبدلة إلى الواجهة.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يرتدي توم كروز بدلة Iron Man قريبأً! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.