بعد فترة غياب.. فارس كرم يعود بأغنية "قلة أدب"

ميرنا وليد - بيروت - بعد غياب ملحوظ عن الساحة الفنية، يعود الفنان اللبناني فارس كرم إلى جمهوره بأغنية جديدة تحمل عنوان "قلة أدب".

الأغنية من كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع وتسجيل عمر صباغ، ما يعكس تعاوناً مع فريق عمل مخضرم يُنتظر أن يثمر نجاحاً كبيراً وانتشاراً واسعاً على مستوى الوطن العربي.

تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في العاصمة اللبنانية بيروت، بإدارة المخرج فادي حداد، في أول لقاء فني بينهما منذ سنوات، بعد تعاونهما السابق في فيديو كليب أغنية "الغربة".

وشارك فارس كرم جمهوره مقطعاً ترويجياً من الكليب عبر منصاته الرسمية، معبّراً عن أمله في أن تنال الأغنية رضا المتابعين، وقد بدأ بالفعل عرض الكليب وبث الأغنية عبر مختلف المنصات الموسيقية والإذاعية العربية.

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