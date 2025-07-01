أمل حجازي تفاجئ الجميع وتنشر صورتين لها من دون حجاب

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الفنانة المعتزلة أمل حجازي جمهورها بعد أحدث صور شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، فظهرت من دون حجاب للمرة الأولى، و علقت على منشورها بالوقل: "Hello life".



و بعد رؤيتهم للمنشور إنقسم الجمهور بين مؤيد و معارض، فمنهم من قال من خلال تعليقاته أنه لم يكن يجب أن تخلع حجابها، أما الأخرون فعلقوا بالقول أن هذه حرية شخصية تمتلكها أمل و لا أحدث له علاقة بها.

و في وقت سابق العام الماضي، وبعد الجدل الذي حدث بسبب خلعها الحجاب، علّقت الفنانة المعتزلة أمل حجازي على الأمر، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "الى كل من يهمه الامر، انا لم اخلع اخلاقي، ولم اخلع شرفي، ولم اخلع قربي وحبي الى الله، ولم اخلع انسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض، ولم اخلع مبادئي التي افتخر بها والحمدلله ..ولم اخلع حشمتي، وهذا هو ديني، وهذا ما طلبه الله منّا كبشر، وهذا ما سأقابل الله به، وليس شيئاً آخر ..مع حبي وإحترامي، اقتضى التوضيح".

