شكرا لقرائتكم خبر عن عزت أبو عوف وعمرو دياب.. علاقة بدأت بكراهية صوت الهضبة وانتهت بصداقة والان مع تفاصيل الخبر

6 سنوات بالتمام والكمال تمر اليوم على رحيل أخو البنات جنتل السينما المصرية الدكتور عزت أبو عوف، الذى وافته المنية فى الأول من يوليو من العام 2019، بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لنحو نصف قرن من العمل والإبداع الفنى.

عزت أبو عوف لم يكن نجما موسيقيا فقط سواء مع شقيقاته فى فرقة "فور إم" أو فى أدواره المتنوعة بين الكوميدى والتراجيدى فى السينما والتليفزيون، بل الأقوى أنه كان داعما للشباب الصاعد ومساندا لهم بقوة حتى وصولهم للجمهور وتحقيق النجاح لهم، لعل من أبرز ساندهم الهضبة عمرو دياب وابن البلد محمد فؤاد ونجم الجيل تامر حسنى وغيرهم من الفنانين.



الفنان الراحل عزت أبو عوف

أبو عوف وعمرو دياب أصدقاء

لكن تظل علاقة أبو عوف بالهضبة عمرو دياب علاقة ذات طابع خاص، بدأت عندما أبدى الدكتور عدم إعجابه بصوت عمرو دياب وتفضيله للعمل مع محمد فؤاد، وصرح لاحقا أنه ندم على عدم العمل معه في بداية مشواره، انتهاء بنجاحهما في فيلم "آيس كريم في جليم" الذي يعد حاليا أيقونة للشباب ومن أهم الأفلام في السينما المصرية خلال الثلاث عقود الأخيرة.

في أحد اللقاءات التليفزيونية قال أبو عوف عن الهضبة: "أنا معجبنيش صوت عمرو دياب لأول مرة، أيامها كنت شغال مع محمد فؤاد وبوضبه، فرحت قلتله أنا شغال مع فؤاد ومش هينفع"، مضيفا: "طبعا أنا اللي غلطان دلوقتي وبندم على كل كلمة قلتها لكن ده مايمنعش إنه من أصدق أصدقائي، وكان لوقت قريب قبل ما يعمل أى أغنية لازم يسمعني في الأول الأغنية دي عاملة إزاي، فإحنا أصدقاء جامدين جدا إلى يومنا هذا".

أدهم السلحدار فى آيس كريم فى جليم

وجمعت أعمال متنوعة بين عزت أبو عوف وعمرو دياب ستظل خالدة فى تاريخ الموسيقى والسينما، كانت البداية عندما اتجه أبو عوف للتمثيل عام 1992 وشارك الهضبة وسيمون وأشرف عبد الباقي في فيلم "آيس كريم في جليم" عندما جسد شخصية "أدهم السلحدار" رجل الأعمال الثري الذي يحب الرقص كثيرا وهو من قضى على قصة حب سيف ودرية التي كانت خطيبة الهضبة في الفيلم.



أبو عوف والهضبة آيس كريم في جليم

عازف البيانو في كليب راجعين

بعدها بأعوام قليلة وتحديدا في ربيع عام 1995 شارك أبو عوف الهضبة في كليب أغنية "راجعين" التي صورها عمرو دياب من ضمن أغاني ألبومه الذي حمل نفس الاسم وشارك فيه أيضا مجموعة من الفنانين منهم الراحلين طلعت زين وحسين الإمام وعلاء ولي الدين، بالإضافة للنجمة الصاعدة آنذاك غادة عادل، وظهر أبو عوف وهو يعزف البيانو في مقدمة الأغنية التي كتبها مدحت العدل، لحنها رياض الهمشري، بينما كان توزيعها الموسيقي لطارق مدكور وأخرجها طارق العريان.



أبو عوف وعمرو

الراوى فى وثائقى "الحلم"

امتدت أواصر الصداقة والعمل بين عزت أبو عوف وعمرو دياب، ومرة أخرى يشارك أبو عوف الهضبة في البرنامج الوثائقي "الحلم" حينما قام بدور "الراوي" أو "المعلق الصوتي" على أحداث سلسلة البرنامج الذي استضاف العديد من الفنانين والشعراء وكتاب الأغاني والملحنين والموزعين والمنتجين والإعلاميين الذين تعامل معهم دياب على مدار أكثر من 40 عاماً في عالم الغناء.

استعادة ذكريات راجعين في إعلان

مرت الأيام والسنين وتوطدت العلاقة بين الثنائي أبو عوف وعمرو دياب، وقبل وفاته بأيام قليلة شارك في إعلان لإحدى شركات شبكات المحمول في مصر مع الهضبة وأغنية "جمع حبايبك"، وظهر الثنائي في مشهد يحاكي ظهورهما في كليب أغنية "راجعين" بعد نحو 25 عاما من طرح الكليب، وهو مشهد عزف أبو عوف على البيانو وبجواره الهضبة بنفس التصرفات والأفعال.



إعلان أبو عوف وعمرو



عمرو والراحل أبو عوف في إعلان ومحاكاة كليب راجعين

لحظة وفاء وعرفان من الهضبة لأبو عوف بعد وفاته

بعد عرض الإعلان بأيام قليلة رحل عن دنيانا الفنان القيمة والقامة عزت أبو عوف، وتحديدا في الأول من مايو من العام 2019 ليسدل الستار على رحلة أبو عوف تاركا إرثا فنيا كبيرا من الأعمال المتنوعة في الموسيقى والغناء والتمثيل ستظل خالدة طويلا.

وفي أول حفل فني للهضبة بعد وفاة أبو عوف، أهدى عمرو دياب ألبومه "سهران" إلى روح رفيق دربه ورحلة كفاحه ونجاحه الدكتور عزت أبو عوف، قائلا إن هذا أقل ما يقوم بفعله لروح الفنان الراحل.