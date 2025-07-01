ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة مقطع فيديو مع متابعيها عبر حسابها الخاص، إحتفلت من خلاله بمناسبة مرور عام واحد على زواجها من الفنان ناصيف زيتون، و في الفيديو كشفت دانييلا عن مشاهد جديد من حفل زفافهما الذي عقداه بشكل سري و لم يخرج منه إلا بعض الصور.
و في المشهد الجديد ظهر نصيف و دانييلا و هما يجريان بفرح بين العائلة و الاصدقاء الذين كانو يرشون عليهما الورد في أجواء من الفرح.
و في وقت سابق، شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة الجمهور، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي توثق إطلالتها من داخل السيارة.
وقد إرتدت دانييلا بدلة نسائية باللون الأبيض، مؤلفة من بلايزر باللون الأبيض مع سروال رسمي واسع.
وقد لفت أنظار الجمهور تعليق رومانسي من زوجها الفنان ناصيف زيتون، الذي ترك على المنشور رموز قلوب باللون الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر دانييلا رحمة وناصيف زيتون يحتفلان بذكرى زواجهما بفيديو جديد من زفافهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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