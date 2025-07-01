شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يظهر برفقة زوجته وأولاده ويخطف الأنظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفت النجم سعد الصغير الأنظار خلال أحدث ظهور له، حيث شارك الجمهور لحظات مميزة تجمعه بزوجته وأولاده، فى ظهور عائلى نادر، وحرص الصغير على مشاركة الصور عبر حساباته الرسمية، حيث ظهر بابتسامة عفوية وهو يحتضن أفراد أسرته، وكتب معلقًا: عقبالكم جميعا من فرح بنت أختى عائلتى أولادى وزوجتى اللهم احفظهم دائما ويخليكم ليا.



سعد الصغير وعائلته



سعد الصغير وزوجته

وطرح مؤخرًا المطرب سعد الصغير أغنيته الجديدة التي تحمل اسم رجعتلكوا بعد غياب، والتى تشهد عودة قوية له، وهى من توزيع موسيقى وصولوهات زيزو فاروق وميكس وماستر أحمد جودة.

وتقول كلمات الأغنية: رجعتلكو بعد غياب الأسد ما يهبش كلاب ولما الأسد يحضر في مكانه كله يعلن الانسحاب، جدعنتكم دى مكياج ده أجدع حد فيكم مجاش، فيلم حياتي أعود تمثيله بس أقصكم في المونتاج، الله يقويني على كل اللي بيأذيني، الله يقويني ومقولكش لحد اديني، هفضل في الأفضل طول محدش كاسر عيني.

ويعيش الفنان سعد الصغير خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفنى، حيث، يتعاون مع الملحن إسلام السقا فى أغنية جديدة، من كلمات وليد رياض، وتوزيع موسيقى لكل من عمار مصطفى وكريم الحلوانى، ومن المقرر طرح الأغنية قريبا، بعد الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المخرج أحمد البنا.

كما يستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد، وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، كما عاد لتقديم برنامجه سعد مولعها نار الذى يستضيف من خلاله باقة من نجوم الغناء، ويستضيف سعد خلال البرنامج فقرات إنسانية وتقديم لهم المساعدات والخير.