شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام ينتهى من تصوير مشاهد السوبر ماركت فى أحداث فيلمه صقر وكناريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى النجم محمد إمام تصوير مشاهده داخل سوبر ماركت ضمن أحداث فيلمه المنتظر "صقر وكناريا"، والتى تعد من المشاهد المميزة داخل أحداث الفيلم، الذى يشارك فى بطولته النجم شيكو للمرة الأولى على الشاشة الكبيرة، حيث انتهى المخرج حسين المنباوى من تصوير نصف مشاهد الفيلم، المقرر أن ينتهى من تصويره في منتصف شهر يوليو المقبل.

ويشارك فى بطولة صقر وكناريا بجانب محمد إمام وشيكو كل من يسرا اللوزي ويارا السكري وانتصار، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف مثل دياب ومحمود عبد المغني ونسرين أمين وخالد الصاوي، ما يُضفي أبعاداً كوميدية وأكشن متوازنة ضمن العمل.

ويجتمع المخرج حسين المنباوى مع النجم محمد إمام فى السينما للمرة الثالثة بفيلم جديد وهو صقر وكناريا، حيث يعد الفيلم من أبرز الأعمال المنتظرة فى السينما لعام 2025، وتوجد كيميا بين الثنائى فى السينما، والتقى المنباوى مع إمام فى عملين فى السينما وهما عمهم وليلة هنا وسرور.

والتقى المنباوى مع إمام فى فيلم ليلة هنا وسرور الذى عرض فى السينمات عام 2018 وشارك في بطولة العمل بجانب محمد إمام كل من فاروق الفيشاوي وياسمين صبرى وأحمد فهمي، وأحمد صلاح السعدني، ورحاب الجمل وبيومي فؤاد ومحمد سلام ومحمد ثروت، والبطل المصري كرم جابر، وغيرهم وهو من إخراج حسين المنباوي وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز، وإنتاج سينرجى.