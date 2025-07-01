شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسئلة تجيب على تفاصيل الجزء الثانى من فيلم The Devil Wears Prada والان مع تفاصيل الخبر

يجرى العمل حاليًا على جزء ثانٍ لفيلم The Devil Wears Prada، بطولة النجمة ميريل ستريب، والذى تم الكشف عن تفاصيله لأول مرة خلال شهر يوليو 2024، وكان الفيلم الأصلى مقتبسًا من رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة لورين ويزبرجر، والتى صدرت عام 2003.

ويتناول الفيلم، قصة آندى ساكس (آن هاثاواي)، التي درست الصحافة ثم انتقلت إلى مدينة نيويورك لتحصل على وظيفة صعبة للغاية كمساعد مبتدئ لـ ميراندا بريستلي (ميريل ستريب)، رئيسة تحرير مجلة للأزياء الراقية.



ميريل ستريب

متى يصدر فيلم The Devil Wears Prada 2؟

من المقرر أن يُعرض الجزء الثاني من فيلم The Devil Wears Prada، في دور العرض السينمائية في الأول من مايو عام 2026، وهو تاريخ الإصدار الأصلي لفيلم Marvel's Avengers: Doomsday.

هل فيلم The Devil Wears Prada 2 قيد الإنتاج؟

أعلنت شركة ديزني أن إنتاج الفيلم بدأ في نهاية يونيو 2025.

من هم أبطال فيلم The Devil Wears Prada 2؟

يعود النجوم الأربعة الرئيسيون، ميريل ستريب، وآنا هاثاواي، وإميلي بلانت، وستانلي توتشي، رسميًا للمشاركة في الجزء الثاني، وسينضم إليهم كينيث براناه لتجسيد شخصية ميراندا بريستلي، زوج محررة مجلة أزياء بارعة، والتي تجسدها ستريب.

ما موضوع فيلم The Devil Wears Prada 2؟

من المتوقع أن يعرض الفيلم وجهة نظر ميراندا بريستلي (ميريل ستريب) في دور رئيسة التحرير الشرسة التي تواجه انحدار صناعة الطباعة.

من الممثل الآخر الذى يقف وراء فيلم The Devil Wears Prada 2؟

ستعود ألين بروس ماكينا، كاتبة الفيلم الأول، لكتابة سيناريو الجزء الثاني، وعندما أكد موقع Deadline لأول مرة أن الجزء الثاني قيد التطوير، تم التأكيد أن مخرج الفيلم الأصلي ديفيد فرانكل، يُجري محادثات للعودة أيضًا، وأن المنتجة الأصلية ويندي فينرمان ستعود أيضًا.