شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يطرح أغانى "تطلب حنية" و"محسبتهاش" من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم رامى جمال أغنية تطلب حنية من ألبومه الجديد محسبتهاش، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان بلال سرور وتوزيع وميكس وماستر أمين نبيل.

كما طرح أغنية محسبتهاش من كلمات هاجر نبيل وألحان على الخواجة وتوزيع ومكس وفواصل موسيقية وسام عبد المنعم.

يتكون ألبوم "محسبتهاش" للنجم رامى جمال، من 15 أغنية هى "تطلب حنية"، "محسبتهاش"، " يا جمالك"، " كأنه مجاش"، "مش لاقيكى"، " زى الخطاف" دويتو مع المطرب التونسى نوردو، "غبت ليه"، "مالى بس"، "هات حضن"، ماطلعتش جدع"، "كلام عيب يتحكي"، "بعدك أذاني"، "روحى عليك بتنادى"، "تيجى نرجع"،"قبلت التحدى" دويتو مع النجم حمزة نمرة".

ويتعاون رامي جمال في الألبوم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار منهم، أحمد المالكي، أحمد عبد السلام، وسام عبد المنعم، بلال سرور، أحمد أمين، إيهاب عبد العظيم، سامر أبو طالب، محمد ياسر، كما يشارك رامي جمال نفسه في تلحين بعض أغاني الألبوم، ما يضيف بُعدًا شخصيًا خاصًا لهذا العمل الفني.

يذكر أن نجاحًا كبيرًا حققه النجم رامي جمال خلال عام 2024، بعد تألقه بمسيرة غنائية كبيرة، رامى لا يختلف عليه اثنان أنه من أهم نجوم الغناء والتلحين فى مصر والوطن العربى، لحن لعدد كبير من المطربين من ضمنهم إليسا ونوال الزغبى وشيرين عبد الوهاب وآمال ماهر وأنغام ومصطفى قمر ورامى عياش ومحمد فؤاد ومحمد حماقى وتامر حسنى وحسين الجسمى وهيفاء وهبى ومى سليم وفضل شاكر وفريق واما وساموزين وكريم أبو زيد وغيرهم.